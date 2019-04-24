Киев обратился в ООН из-за указа Путина о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Киев обратился в ООН из-за указа Путина о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Киев из-за указа российского президента Владимира Путина по упрощению предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обратился в Совет Безопасности ООН. Об этом в Twitter сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

«По поручению [президента Украины Петра] Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН», — написал он. Ельченко добавил, что этот «дерзкий шаг» противоречит одобренным Совбезом договоренностям.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в постпредстве России сообщило, что Совбез не будет организовывать встречу из-за письма Украины. Позднее источники агентства в дипломатических кругах указали, что шансы проведения заседания высоки, скорее всего, оно пройдет 25 апреля.

Путин подписал указ, упрощающий выдачу паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса, 24 апреля. По его словам, решение имеет «чисто гуманитарный характер», поскольку жители ДНР и ЛНР не могут нормально перемещаться.