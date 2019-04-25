В штабе Зеленского назвали две «красные черты» для нового президента

В штабе Зеленского назвали две «красные черты» для нового президента

Украина не намерена отдавать ни свои территории, ни своих граждан, заявил представитель штаба Зеленского. Ранее его штаб потребовал ввести санкции против России за упрощение процедуры смены гражданства для жителей Донбасса

Владимир Зеленский (Фото: SOPA Images / ZUMA Wire / ТАСС)

При президентстве Владимира Зеленского Украина не будет отдавать свои земли и своих граждан. Такое заявление сделал представитель его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас есть две красные черты: мы не готовы торговать, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить, [отдавать] в пользование украинские земли и украинских граждан — этого никогда не произойдет при президенте Зеленском», — сказал он.

По его словам, новый глава государства считает Крым, вошедший в состав России после референдума в 2014 году, принадлежащим Украине. «Украинский Крым и украинский Донбасс», — подчеркнул Разумков.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе минских соглашений, представитель штаба Зеленского отметил, что к этим договоренностям сейчас очень многое привязано. «Альтернативы Минску (минским соглашениям. — РБК) пока никто не предложил», — отметил Разумков.