В штабе Зеленского назвали две «красные черты» для нового президента

При президентстве Владимира Зеленского Украина не будет отдавать свои земли и своих граждан. Такое заявление сделал представитель его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».
«У нас есть две красные черты: мы не готовы торговать, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить, [отдавать] в пользование украинские земли и украинских граждан — этого никогда не произойдет при президенте Зеленском», — сказал он.
По его словам, новый глава государства считает Крым, вошедший в состав России после референдума в 2014 году, принадлежащим Украине. «Украинский Крым и украинский Донбасс», — подчеркнул Разумков.
Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе минских соглашений, представитель штаба Зеленского отметил, что к этим договоренностям сейчас очень многое привязано. «Альтернативы Минску (минским соглашениям. — РБК) пока никто не предложил», — отметил Разумков.