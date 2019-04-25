Путин пообещал обсудить с США итоги своей встречи с Ким Чен Ыном

Путин пообещал обсудить с США итоги своей встречи с Ким Чен Ыном

Первые в истории переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились три с половиной часа. По словам президента России, встречу с северокорейским лидером планируется обсудить с руководством США

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Усилия России и США на Корейском полуострове «в чем-то совпадают», заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия-24».

Президент отметил, что обсудит переговоры с северокорейским лидером с КНР уже завтра, 26 апреля. «Но также открыто, откровенно мы будем обсуждать этот вопрос и сегодняшнюю встречу с американским руководством», — сказал Путин.

По его словам, Ким Чен Ын сам просил проинформировать США о своей позиции и вопросах, которые у него возникают. «Здесь нет никаких секретов. Мы это будем обсуждать и с американцами, и с китайскими друзьями», — добавил Путин.

Президент отметил, что у США и России есть общие интересы в ситуации на Корейском полуострове. Москва выступает за полную денуклиаризацию. «Мы вообще против распространения ядерного оружия по планете», — сказал Путин.