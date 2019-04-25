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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Путин предложил тост за здоровье Ким Чен Ына

После завершения переговоров с северокорейской делегацией во Владивостоке состоялся прием, который открыл президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости». Путин предложил тост за укрепление дружбы между двумя странами, за благополучие народов и за здоровье главы КНДР Ким Чен Ына.

«Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих», — сказал президент.

Говоря о прошедших переговорах, Путин назвал их конструктивными. Они прошли в дружеской атмосфере, но по-деловому, добавил президент.

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Первая встреча Путина и Ким Чен Ына, включая переговоры тет-а-тет и затем с участием делегаций двух стран, продлилась более трех часов. В формате тет-а-тет лидеры планировали общаться 50 минут, но в итоге эта часть заняла около двух часов. Как рассказал ранее президент России, обсуждались ситуация на Корейском полуострове и способы ее решения. Также лидеры обсудили перспективы двусторонних отношений.

Для Ким Чен Ына это первый государственный визит в Россию.
Теги: Владимир Путин, Ким Чен Ын
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