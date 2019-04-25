Путин предложил тост за здоровье Ким Чен Ына

После завершения переговоров с северокорейской делегацией во Владивостоке состоялся прием, который открыл президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости». Путин предложил тост за укрепление дружбы между двумя странами, за благополучие народов и за здоровье главы КНДР Ким Чен Ына.

«Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих», — сказал президент.

Говоря о прошедших переговорах, Путин назвал их конструктивными. Они прошли в дружеской атмосфере, но по-деловому, добавил президент.