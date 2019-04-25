Путин раскрыл содержание первой части переговоров с Ким Чен Ыном

Переговоры между двумя лидерами продлились около двух часов. Далее разговор продолжится в расширенном формате

Владимир Путин и Ким Чен Ын (второй слева) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Прошедшие в формате тет-а-тет переговоры между Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными, сообщил президент России после их завершения. Трансляцию с начала переговоров в расширенном составе вел телеканал «Россия 24».

По словам Путина, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и шаги для ее улучшения. ​«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — сказал Путин.

Ким Чен Ын в свою очередь назвал беседу с Путиным содержательной и поблагодарил его за приглашение посетить Россию. «У нас с вами прошел очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим взаимный интерес, по всем актуальным проблемам. Благодарю за прекрасно проведенное время и надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном ключе», — сказал северокорейский лидер.

Встреча двух президентов началась около 7:00 мск и продлилась примерно до 9:00, вдвое дольше предполагавшегося. После диалога тет-а-тет запланированы переговоры в расширенном составе.