Макрон предложил России укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом
Франция предлагает России укрепить сотрудничество по борьбу с терроризмом, заявил президент Эмманюэль Макрон по прибытии в Гайану, передает Ouest-France со ссылкой на AFP.
Он отметил, что это сделано «принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и детали, которые могут быть полезны россиянам».
«Мы должны избегать любых манипуляций или искажения, но быть требовательными и эффективными. Именно в этом духе мы движемся вперед, и я надеюсь, что Россия сделает то же самое», — сказал Макрон.
Он также подчеркнул, что России и безопасности россиян было бы «одновременно цинично и контрпродуктивно» использовать теракт для обвинений Украины.
Франция после теракта в «Крокус Сити Холл» подняла уровень террористической опасности до максимального: «экстренное нападение». Этот режим позволяет усилить меры безопасности, включая усиление патрулирования военными в общественных местах, таких как вокзалы, аэропорты и религиозные объекты.
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