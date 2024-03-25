Макрон предложил России укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом

Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Reuters)

Франция предлагает России укрепить сотрудничество по борьбу с терроризмом, заявил президент Эмманюэль Макрон по прибытии в Гайану, передает Ouest-France со ссылкой на AFP.

Он отметил, что это сделано «принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и детали, которые могут быть полезны россиянам».

«Мы должны избегать любых манипуляций или искажения, но быть требовательными и эффективными. Именно в этом духе мы движемся вперед, и я надеюсь, что Россия сделает то же самое», — сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что России и безопасности россиян было бы «одновременно цинично и контрпродуктивно» использовать теракт для обвинений Украины.

Франция после теракта в «Крокус Сити Холл» подняла уровень террористической опасности до максимального: «экстренное нападение». Этот режим позволяет усилить меры безопасности, включая усиление патрулирования военными в общественных местах, таких как вокзалы, аэропорты и религиозные объекты.

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