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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Макрон предложил России укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом

Макрон: Франция предлагает России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Reuters)

Франция предлагает России укрепить сотрудничество по борьбу с терроризмом, заявил президент Эмманюэль Макрон по прибытии в Гайану, передает Ouest-France со ссылкой на AFP.

Он отметил, что это сделано «принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и детали, которые могут быть полезны россиянам».

«Мы должны избегать любых манипуляций или искажения, но быть требовательными и эффективными. Именно в этом духе мы движемся вперед, и я надеюсь, что Россия сделает то же самое», — сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что России и безопасности россиян было бы «одновременно цинично и контрпродуктивно» использовать теракт для обвинений Украины.

Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности
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Фото:Yoan Valat / EPA / ТАСС

Франция после теракта в «Крокус Сити Холл» подняла уровень террористической опасности до максимального: «экстренное нападение». Этот режим позволяет усилить меры безопасности, включая усиление патрулирования военными в общественных местах, таких как вокзалы, аэропорты и религиозные объекты.

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Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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