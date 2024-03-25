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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Кремль исключил контакты России с Западом в сфере борьбы с терроризмом

Песков: каких-либо контактов с Западом в сфере борьбы с террористами сейчас нет
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Никаких контактов с западными государствами в сфере борьбы с терроризмом у России нет, сказал Дмитрий Песков. 7 марта посольство США в Москве призвало американцев избегать скоплений людей в столице из-за угроз атак экстремистов
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Каких-либо контактов с западными странами в области борьбы с террористами у России сейчас нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наши службы работают самостоятельно, сейчас ни о какой помощи речи не идет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопросы, нужна ли какая-либо помощь российским спецслужбам, и получала ли Россия помощь от западных стран в связи с атакой на «Крокус Сити Холл».

По его словам, президент Владимир Путин накануне разговаривал по телефону с лидерами разных стран, включая Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан и Турцию. «И там высказывалось как раз намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом», — уточнил Песков.

Журналисты также спросили, что в СМИ появлялись сообщения, что США предупреждали Россию о возможных атаках террористов. На уточняющий вопрос, предоставляли ли США конкретные разведанные, Песков ответил, что «данные никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются спецслужбами». «Это чувствительная информация, которая не разглашается», — добавил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, которые приводил вчера Следственный комитет, погибли 137 человек.

О том, что ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) писали Reuters и The New York Times.

24 марта Басманный суд на два месяца арестовал четырех непосредственных участников теракта, задержаны еще семь человек.

Посольство США в России 7 марта призвало американцев избегать больших скоплений людей в Москве в ближайшие 48 часов из-за угроз атак экстремистов. В сообщении дипмиссии было сказано, что посольство «отслеживает сообщения, что экстремисты в скором времени планируют» некие «мероприятия».

22 марта на вопрос о том, связан ли теракт в «Крокус Сити Холле» с предупреждением посольства США от 7 марта, в американском посольстве сообщили, что все еще собирают информацию об атаке террористов. Тогда же представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не располагали заблаговременной информацией о нападении на «Крокус Сити Холл».

Большая часть стран мира принесли соболезнования пострадавшим во время теракта.

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