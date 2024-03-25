Politico сообщило о растущих на Украине сомнениях в победе

На третий год военных действий среди украинцев растет пессимизм, некоторые уклоняются от призыва, пишет Politico. Власти не хотят ужесточать мобилизацию, это непопулярная мера

Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

На Украине по мере продолжения военных действий растет пессимизм по поводу развития конфликта с Россией, пишет Politico, отмечая рост числа людей, которые задаются вопросом, способен ли Киев одержать победу.

Два года назад, когда начался полномасштабный конфликт, молодые и пожилые украинцы устремились в центры набора добровольцев; некоторые были разочарованы тем, что их не смогли немедленно призвать из-за нехватки ресурсов и техники. Однако на третий год военных действий, а также на фоне роста числа убитых и раненых некоторые пытаются уклониться от мобилизации, пишет газета.

По данным МВД Украины, с февраля 2022 года было возбуждено около 9 тыс. дел об уклонении от призыва; в 2023 году перед судом предстали около 1,3 тыс. человек, но, как пишет Politico, чиновники признают, что «это лишь малая часть» уклонистов. Сейчас в парламенте рассматривают новый законопроект о мобилизации, согласно которому в стране начнут работать электронные повестки, отсрочку от мобилизации потеряют украинские мужчины, которые получают второе высшее образование, а для выезда за границу нужно будет показать военный билет с отметкой о снятии с учета.

Депутат от Верховной рады от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий сказал изданию, что ужесточение мобилизации — крайне непопулярная мера, против нее выступают большинство членов правящей партии «Слуга народа». «Армии нужно гораздо больше людей. Но [президент Владимир] Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и говорит, что это дело правительственных министерств, а они боятся обжечься и говорят, что это дело парламента», — утверждает он.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сказал Politico, что гражданам предстоит «самим определить цену, которую они готовы заплатить за независимость Украины». По его словам, украинцы были бы увереннее, если бы чувствовали, что поддержка Запада не ослабевает.

Западные лидеры, например, президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц, считают, что допустить победы России нельзя, так как, по их мнению, это приведет к угрозе безопасности Европы и риску столкновения с НАТО. В Кремле на это заявляли, что не Москва представляет угрозу для Европы, а наоборот. Российские власти также говорят, что не хотят воевать с НАТО, и обещают добиться заявленных целей на Украине.