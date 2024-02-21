Европейцы назвали самый вероятный исход конфликта на Украине

Большинство европейцев считают, что конфликт на Украине окончится каким-либо урегулированием, при этом многие выступают против уступок. Многие жители ЕС выступают за сохранение поддержки Киева даже при сокращении помощи США

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Более трети европейцев (37%) считают, что конфликт на Украине окончится каким-либо урегулированием, но в то же время выступают против уступок, говорится в отчете по итогам проводившегося в январе опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Швеции.

В победу Украины верят 10% часть опрошенных, в то время как в победу России — в два раза больше, 20%. К мирному урегулированию больше склоняются в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии, в то время как в Польше, Португалии и Швеции выступают за возвращение Украиной утраченных территорий.

Также многие жители ЕС (45%) заявили, что были бы разочарованы победой Дональда Трампа в президентских выборах в США, сочтя ее «победой [президента России Владимира] Путина». В большинстве европейских стран респонденты хотели бы, чтобы ЕС сохранил поддержку Украины на том же уровне (20%) или увеличил ее (21%) в случае сокращения помощи со стороны США. Но третья часть опрошенных выступили за уменьшение поддержки вслед за Штатами.

«В случае победы Трампа в ноябре для украинцев и их европейских союзников будет жизненно важно разработать нарратив, который не позволит Трампу — и Путину — выдавать себя за «партию мира» в конфликте, исход которого все еще далек от решения. Таким образом, борьба за определение смысла «прочного мира» будет иметь решающее значение», — делают вывод авторы исследования.

В Белом доме в январе заявили, что без поддержки США Украина уступит в конфликте в течение нескольких недель. Американские конгрессмены с осени не могут договориться о выделении Киеву $60 млрд дополнительного финансирования.

Российские власти не раз говорили об уверенности в победе Москвы в конфликте. Президент Владимир Путин заявлял о ее неизбежности.

Что касается урегулирования, ни в Киеве, ни в Москве пока не видят предпосылок для мирных переговоров. Украина настаивает на выводе российских войск и возвращении к границам 1991 года, Россия требует признать «новые территориальные реалии». В то же время Кремль не раз указывал на то, что Россия не отказывается от переговоров, как это делал Киев.