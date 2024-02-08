Шольц назвал победу России на Украине ударом по либеральному миропорядку
Либеральные страны по обе стороны Атлантики должны усилить поддержку Украины, чтобы не дать России победить, поскольку если это случится, то «мы можем вскоре проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена холодной войны», заявил в статье для The Walll Street Journal (WSJ) канцлер Германии Олаф Шольц.
«Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит лицо Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку», — пишет Шольц.
По его словам, страны Запада должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России.
Он напомнил, что 1 февраля Евросовет принял решение выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере $54 млрд в течение следующих четырех лет, и отметил, что уже обратился к другим европейским лидерам с просьбой оказать дополнительную, но уже военную помощь Киеву. «Подобно США и другим странам, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в области безопасности», — написал Шольц.
В то же время немецкий канцлер подчеркнул, что в конфликт на Украине не должна втягиваться НАТО. «Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией. <...> [Но] мы должны быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется», — отметил он, призвав европейские страны увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, как этого требует НАТО.
По словам Шольца, Украина уже в скором времени может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, поскольку некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны. Он полагает, что только победа Украины в конфликте может обеспечить безопасность европейским странам. «Чем скорее Путин поймет, что мы в этом надолго, тем скорее закончится война на Украине. Единственный способ внести свой вклад в прочный мир — это сохранять нашу поддержку, единство и решимость», — заключил канцлер.
За последние годы многие ведущие западные политики, в том числе немецкий канцлер, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, заявляли о необходимости не дать России победить на Украине. В середине января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к массовой мобилизации и войне с Россией в ближайшие 20 лет. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия на Украину единственным путем к миру и призывал союзников увеличить военную помощь Киеву.
Российские власти осуждают поставки западного оружия на Украину. В Кремле подчеркивали, что военная помощь Киеву не помешает Москве достичь целей военной операции, однако увеличивает риски эскалации конфликта. В то же время президент Владимир Путин отмечал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО и не собирается начинать войну с военным блоком. «Нет желания испортить с ними [со странами НАТО] отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — говорил глава государства в декабре.
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