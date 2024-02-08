Шольц назвал победу России на Украине ударом по либеральному миропорядку

Победа России на Украине станет ударом по либеральному миропорядку, полагает Шольц, однако он считает, что втягивать НАТО в конфликт все равно не стоит

Олаф Шольц (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Либеральные страны по обе стороны Атлантики должны усилить поддержку Украины, чтобы не дать России победить, поскольку если это случится, то «мы можем вскоре проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена холодной войны», заявил в статье для The Walll Street Journal (WSJ) канцлер Германии Олаф Шольц.

«Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит лицо Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку», — пишет Шольц.

По его словам, страны Запада должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России.

Он напомнил, что 1 февраля Евросовет принял решение выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере $54 млрд в течение следующих четырех лет, и отметил, что уже обратился к другим европейским лидерам с просьбой оказать дополнительную, но уже военную помощь Киеву. «Подобно США и другим странам, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в области безопасности», — написал Шольц.

В то же время немецкий канцлер подчеркнул, что в конфликт на Украине не должна втягиваться НАТО. «Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией. <...> [Но] мы должны быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется», — отметил он, призвав европейские страны увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, как этого требует НАТО.

По словам Шольца, Украина уже в скором времени может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, поскольку некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны. Он полагает, что только победа Украины в конфликте может обеспечить безопасность европейским странам. «Чем скорее Путин поймет, что мы в этом надолго, тем скорее закончится война на Украине. Единственный способ внести свой вклад в прочный мир — это сохранять нашу поддержку, единство и решимость», — заключил канцлер.

За последние годы многие ведущие западные политики, в том числе немецкий канцлер, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, заявляли о необходимости не дать России победить на Украине. В середине января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к массовой мобилизации и войне с Россией в ближайшие 20 лет. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг называл поставки оружия на Украину единственным путем к миру и призывал союзников увеличить военную помощь Киеву.

Российские власти осуждают поставки западного оружия на Украину. В Кремле подчеркивали, что военная помощь Киеву не помешает Москве достичь целей военной операции, однако увеличивает риски эскалации конфликта. В то же время президент Владимир Путин отмечал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО и не собирается начинать войну с военным блоком. «Нет желания испортить с ними [со странами НАТО] отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — говорил глава государства в декабре.