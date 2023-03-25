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СК возбудил дело против экономиста Сонина из-за «фейков» об армии

СК возбудил дело против профессора Чикагского университета Сонина из-за «фейков» об армии
СК сообщил о возбуждении дела за «фейки» об армии против 51-летнего мужчины. По данным ТАСС и «Интерфакса», подозреваемый — экономист Константин Сонин, экс-проректор ВШЭ, уехавший в США восемь лет назад
Константин Сонин
Константин Сонин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, распространявшего в своем телеграм-канале «заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», сообщил столичный Следственный комитет.

По данным ТАСС и «Интерфакса», речь идет о 51-летнем экономисте Константине Сонине, который в прошлом был проректором Высшей школы экономики, но в 2015-м решил уехать из России в США. Является профессором Высшей школы изучения государственной политики
Чикагского университета.

Дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической или другой ненависти). Предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как установили следователи, подозреваемый публиковал недостоверные сведения в своем телеграм-канале с апреля по июль 2022 года и дискредитировал не только армию, но и органы государственной власти.

«Согласно заключению экспертов, данные публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации по признаку принадлежности к социальной группе», — заявили в СК.

Следствие уточняет, что фигурант дела находится за границей, рассматривается вопрос об объявлении его в розыск.

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Эта статья появилась в УК год назад, с того момента подозрения в распространении «фейков» об армии были выдвинуты в отношении многих лиц, среди них — оппозиционер Илья Яшин (признан в России иноагентом), писатель Дмитрий Глуховский (признан в России иноагентом), телеведущий Александр Невзоров (признан в России иноагентом).

Яшин уже отбывает наказание: в декабре прошлого года суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии. Невзоров в феврале получил восемь лет колонии, но заочно, так как он находится не в России. Дело Глуховского пока рассматривается, писатель уехал из страны.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
фейк дискредитация армии Константин Сонин Следственный комитет
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