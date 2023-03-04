За что суды приговаривали по статье о фейках об армии

Год назад в Уголовный кодекс была введена ответственность за фейки о вооруженных силах России. Как суды за это время рассматривали дела и какие обстоятельства принимали во внимание — в материале РБК

Фото: Павел Львов / РИА Новости

4 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных Сил России. В Уголовном кодексе появилось две новых статьи — 207.3 и ст. 280.3 (уголовное наказание по последней наступает, если гражданин в течение года до этого уже был наказан за дискредитацию армии в административном порядке).

За 2022 год, по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 187 преступлений по ст. 207.3 УК, из них 23 были совершены за пределами России. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет или до 15 лет, если преступление повлекло тяжкие последствия.

Часть дел поступили в суды, и, по подсчетам РБК на основе судебной статистики, минимум 27 обвиняемым по 207.3 УК уже был оглашен приговор. На сайтах судов на момент выхода материала были опубликованы тексты судебных актов девяти дел — РБК изучил описательно-мотивировочные части этих обвинительных приговоров.

Федор Эрбес (Приморский край)

Приговор: исправительные работы на шесть месяцев с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно

Описание места и других обстоятельств преступления:

«<...> Эрбес Ф.Ф. стал участником группы (зарегистрирован) в приложении-мессенджере «WhatsApp», имеющей в своем названии изображения флага РФ и букву (символ, знак) «V», <...> знал о том, что в указанной группе <...> состоит большое количество людей, не менее 230 человек»

«<...> отправил в указанную группу и разместил <...> под видом достоверного сообщения видеозапись, продолжительностью 01 минута 16 секунд, содержащую заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, о чем Эрбес Ф.Ф. достоверно известно. Данная видеозапись представляет собой серию фотографий разрушенных городов Донбасса, разбитой военной техники со знаком «V» на борту и погибших военнослужащих, а также двух диалогов <...>»

Мотив и цель:

«<...> действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием демонстрации широкому кругу лиц и обсуждения с ними заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»

Доказательства:

«Согласно заключению эксперта <...> в вышеуказанной видеозаписи и тексте имеются высказывания, содержащие утверждения о действиях Вооруженных Сил РФ <...>, а также имеется обоснование представленного в видеоролике положения дел (верификация) в форме фотографий разрушенных городов Донбасса, разбитой военной техники со знаком «V» на борту и погибших военнослужащих; аудиозаписей якобы имевших место разговоров военнослужащих Вооруженных Сил РФ с родственниками <...>»

Смягчающие обстоятельства:

«Обстоятельствами, смягчающими наказание Эрбес Ф.Ф. в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка»

Известные фигуранты ст. 207.3 УК Экс-глава Красносельского района Илья Яшин (внесен в реестр иностранных агентов) получил восемь с половиной лет колонии общего режима, мундеп Алексей Горинов — семь лет колонии. Заочно к восьми годам колонии приговорили журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр иностранных агентов), по делу о фейках арестован оппозиционер Владимир Кара-Мурза (включен в реестр иностранных агентов).

Иван Москаленко (Оренбургская область)

Приговор: исправительные работы на срок 8 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства

Описание места и других обстоятельств преступления:

«<...> будучи осведомленным об актуальных сведениях из официальных российских источников информации <...> разместил под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, в части потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции, опубликовав на своей странице в социальной сети <...> видеозапись с изображением газетного листа с заголовком <данные изъяты>»

«Он же, Москаленко И.С., <...> разместил под видом достоверного сообщения, заведомо ложную информацию <...> опубликовав на своем канале <данные изъяты> видео-хостинга <данные изъяты> видеозапись»

Мотив и цель:

«<...> с целью формирования негативного отношения к действиям Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции»

Доказательства:

«Суд приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, поскольку установлено, что подсудимый свою вину признает полностью, согласен с предъявленным обвинением, заявил данное ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства <...>»

Смягчающие обстоятельства:

«<...> активное способствование раскрытию и расследованию преступления <...> полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые»

Ирина Ген (Пензенская область)

Приговор: пять лет лишения свободы условно с запретом заниматься педагогической деятельностью сроком на три года

Описание места и других обстоятельств преступления:

«<…> Ген И.Ю., находясь в помещении кабинета № 207 училища <...> заведомо зная о запрете ей как педагогу использовать образовательную деятельность для политической агитации <...> распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию <...> о том, что Вооруженные Силы РФ захватывают территории других государств, начали в 2014 году войну в ЛНР и ДНР, разбомбили роддом в г. Мариуполе Украины, планировали свергнуть президента Украины Зеленского В.А. <...> адресуя ее группе вышеуказанных учащихся и осознавая, что последние в силу своего несовершеннолетнего возраста и доведения до них в виде утверждения, воспримут эту информацию как достоверную»

Мотив и цель:

«<...> действуя умышленно, противоправно, вопреки установленному запрету и желая его нарушить из ложно понимаемых ею общественных интересов, по мотивам политической ненависти и вражды, испытывая стойкую неприязнь к Президенту РФ <...>»

Доказательства, на которых основаны выводы суда:

«<...> Свидетель № 3 спросила Ген И.Ю., зачем она вообще обсуждает эту тему на уроке английского языка, на что Ген И.Ю. ответила, что для того, чтобы они все знали, а не только смотрели свой «зомбоящик», то есть телевизор. Учитель Ген И.Ю. сообщала им свои суждения о политической ситуации на Украине все время урока <...>»

Из показаний несовершеннолетнего Свидетеля № 8: «<...> Что произошло на этом уроке, точно не знает, но в тот же день в их группу класса в соцсети «ВКонтакте» все ее одноклассники, которые были на том уроке, скинули аудиозаписи того, что говорила Ген И.Ю. на уроке»

Смягчающие обстоятельства:

«<...> полное признание вины; раскаяние в содеянном»

Виталий Мишин (Ростовская область)

Приговор: пять лет лишения свободы условно с лишением права администрировать сайты сроком на год

Описание места и других обстоятельств преступления:

«<...> увидел в сообществе «Ростов-Главный — Новости Ростова-на-Дону», публикацию <...>, представляющую собой видеоролик и текст, свидетельствующие о проведении в г. Ростове-на-Дону патриотического автопробега в поддержку Вооруженных Сил РФ»

«<...> написал к вышеуказанной публикации комментарий, содержащий заведомо ложную <...> информацию, в котором согласно заключению эксперта выявлены факты положения дел, имеющих отношение к «Вооруженным Силам РФ» — Вооруженные силы РФ при содействии «кадыровцев» ведут войну с ВСУ и «убивают мирных жителей Украины», которые представлены в форме утверждения, при этом указанные лексемы, характеризующие действия и деятельность Вооруженных Сил РФ, содержат негативную коннотацию и выражают сведения негативного характера о действиях/деятельности ВС РФ <...>»

Мотив и цель:

«<...> признак «по мотивам политической ненависти», который подтверждается показаниями свидетелей и подсудимого о сформировавшейся у него ненависти к политическому руководству РФ (Президенту и Правительству)»

«<...> показаниями свидетеля Свидетель № 6 <...> в ходе осуществления оперативно-служебный деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <...> он обнаружил комментарий <...> Он пригласил двух граждан для участия в проведении ОРМ [оперативно-розыскные мероприятия — прим. РБК]»

«показаниями свидетелей Свидетель № 2 и Свидетель № 3 <...> Мишин В.А. неоднократно негативно высказывался относительно действующей власти в РФ и Президента РФ, потому что получает маленькие выплаты от государства <...> высказывал в разговоре недовольство относительно проведения специальной военной операции»

«заключением эксперта, согласно которому в тексте комментария <...> выявлены сведения негативного характера о действиях/деятельности Вооруженных Сил РФ <...> Сведения представлены в форме утверждения, не выявлено ссылок на какой-либо источник информации»

«<...> признание вины и раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка <...> является ветераном военных действий, а также инвалидом 3-й группы»

«<...> в период с мая по сентябрь 2000 года участвовал в боевых действиях в составе ОГВ на территории Северного Кавказа, признан имеющим льготы как ветеран боевых действий, с 2014 года в связи с утратой конечности (левой ноги) является инвалидом 3 группы»

Дмитрий Волков (Пензенская область)

Приговор: год лишения свободы условно

Описание места и других обстоятельств преступления:

«Волков Д.Г., отбывающий наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области» <...> распространил среди осужденных исправительной колонии <...> заведомо ложную информацию <...> о том, что Вооруженные Силы РФ совершили убийство мирных жителей в г. Буча, на острове Змеиный, а также что ракетный крейсер «Москва» сожгли военнослужащие Украины, адресуя ее группе вышеуказанных осужденных и осознавая, что последние воспримут эту информацию как достоверную»

«Волков Д.Г. достоверно знал из брифинга официального представителя Министерства Обороны РФ <...>, а также из выпуска новостей на 1-ом канале, и иных официальных государственных источников информации РФ, доступных для неограниченного круга лиц об опровержении информации <...>»

Мотив и цель:

«<...> действуя умышленно, противоправно, публично, до проведения дисциплинарной комиссии <...>»

«Суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства»

Смягчающие обстоятельства:

«<...> явку с повинной, в качестве которой суд учитывает заявление подсудимого на имя руководителя следственного органа, в котором Волков до возбуждения уголовного дела собственноручно излагает обстоятельства совершенного преступления <...> полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, возраст и состояние здоровья его матери»

Евгений Золотов (Краснодарский край)

Приговор: штраф в размере 3 млн руб.

Описание места и других обстоятельств преступления:

«<...> используя страницу в социальной сети «Facebook» [принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в России — прим. РБК] <...> разместил под видом достоверной информации недостоверную информацию <...>»

«Согласно заключению <...> содержатся: <...> сообщение о фактах уничтожения российской военной техники и штаба военнослужащих РФ <...>, с положительной оценкой данных действий <...>; сообщение о факте существования «заградотрядов» <...>»

«Вместе с тем, информация специальной военной операции, распространенная Подсудимым <...> является заведомо ложной, так как опровергнута Главным оперативным управлением Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ»

Мотив и цель:

«<...> по мотивам политической и национальной ненависти, чем Подсудимый создал непосредственную угрозу нарушения общественной безопасности РФ»

Доказательства:

«по показаниям свидетеля Свидетель № 11 <...> было утреннее совещание, на котором подсудимый стал распространять заведомо недостоверную информацию о специальной военной операции <...> Далее в ГБУЗ <данные изъяты> МЗ КК [Министерство здравоохранения Краснодарского края — прим. РБК] юристами была составлена памятка о том, что такое публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»

«заключение эксперта <...>, согласно которого установлено, что в ходе исследования страницы пользователя <...> содержатся: <...> выражение пренебрежительного и оскорбительного отношения к Вооруженным силам РФ <...> указание на некомпетентность Вооруженных сил РФ <...>»

Смягчающие обстоятельства:

«наличие на иждивении одного малолетнего ребенка и <...> одного несовершеннолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном <...> является военным пенсионером по выслуге лет»

Елена Сумина (Адыгея)

Приговор: штраф в размере дохода осужденной за период один год

Описание места и других обстоятельств преступления:

«<...> являясь пользователем публичного интернет-ресурса — социальной сети «Instagram» [принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России] <...> обнаружила видеоролик под названием: «Адыгея присоединилась ко Всероссийской акции в поддержку специальной военной операции проводимой на территории Украины <...>» <...> в комментариях под вышеуказанным видеороликом <...> разместила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о враждебных, насильственных действиях (деятельности) Вооруженных сил РФ в отношении лиц, в том числе детей, проживающих на территории Республики Украина <...>»

Мотив и цель:

«<...> преследуя цель — сформировать негативное отношение к действиям Вооруженных Сил РФ и государственных органов в целом на территории Республики Украина в ходе проведения специальной военной операции»

Доказательства:

«Подсудимая <...> в судебном заседании виновной себя признала полностью и поддержала заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства»

Смягчающие обстоятельства:

«<...> наличие малолетних детей у виновной <...> признание вины и раскаяние в содеянном, положительную характеристику»

Антон Шамонов (Тюменская область)

Приговор: исправительные работы на срок шесть месяцев со взысканием 10% из заработной платы

Описание места и других обстоятельств преступления:

«<...> разместил <...> в социальной сети «ВКонтакте»<...> комментарий в виде высказываний, содержащих утверждения о действиях Вооруженных Сил РФ (российских военных), характеризуемые, как преступные, связанные со смертью людей (мирных граждан, солдат срочной службы), начинающийся словами: «Андрей, ну…», заканчивающийся словами: «…V рай, да дебилы?», направленной на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации <...>»

Мотив и цель:

«<...> у Шамонова А.Ю. возник преступный умысел, направленный на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ»

Доказательства:

«<...> судом принимается особый порядок принятия судебного решения»

Смягчающие обстоятельства:

«<...> признание Шамоновым А.Ю. вины и раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления <...> состояние здоровья подсудимого»

Вероника Белоцерковская (Москва)

Приговор: лишение свободы сроком на девять лет в колонии общего режима с запретом администрировать сайты пять лет

Описание места и других обстоятельств преступления:

«<...> изготовила и разместила <...> в социальной сети Instagram публикацию <...> состоящую из фото- и видеоизображений, и собственного текстового сообщения, в котором под видом достоверной содержалась заведомо ложная информация в виде утверждений о совершении Вооруженными Силами РФ убийств детей в ходе специальной военной операции <...>»

Мотив и цель:

«<...> испытывая личную неприязнь и враждебное отношение к представителям высших органов государственной власти и к гражданам РФ, в том числе к военнослужащим Вооруженных Сил РФ, которые имеют чуждые ей (...) взгляды на проведение внешней политики государства, то есть, действуя по мотивам политической ненависти <...>»

«<...> с целью формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции»

Доказательства: