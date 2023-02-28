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Дело по статье о фейках об армии против Глуховского поступило в суд

В суд в Москве поступило дело по статье о фейках об армии против писателя Глуховского

В Басманный районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом в октябре прошлого года), следует из карточки на сайте суда.

Дело возбудили по пп. в, д ч.2 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации о российской армии). Писателю может грозить до десяти лет лишения свободы.

Глуховский сообщил о возбуждении против него уголовного дела по этой статье в июне прошлого года, уточнив, что его обвиняют «за пост в Инсте (Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной. — РБК)». К публикации в телеграм-канале он прикрепил скан титульного листа копии материалов уголовного дела, на котором написано, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба суда подтвердила «РИА Новости», что писатель заочно арестован по статье о фейках. МВД объявило его в розыск. Писатель до этого покинул страну. Он публично высказывался против проведения военной операции на Украине.

23 февраля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дмитрия Глуховского. По версии следствия, он с 10 марта по 10 мая 2022 года размещал в своих соцсетях «личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов» о «якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц» в ходе боевых действий на Украине.

Глуховский — автор романов «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», «Пост», «Текст», автор сценария фильма по последнему (за эту работу писатель получил премию «Ника»).

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