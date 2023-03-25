Германия предложила дополнительный контроль подсанкционных товаров

Германия предлагает контролировать, кто является конечным пользователем товаров, которые продает Запад и которые находятся под санкциями

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Берлин предлагает странам ЕС ввести контроль над тем, кто является конечным пользователем технологических и электронных товаров, которые Россия может использовать в военных целях, пишет Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Роберта Хабека.

По словам министра, ЕС заметил увеличение экспорта из соседних стран в Россию.

Евросоюз к годовщине начала спецоперации на Украине согласовал десятый пакет санкций, который, как утверждала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, должен был закрыть «лазейки» для обхода уже действующих ограничений. Европа ужесточила экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения. В частности, они коснулись редкоземельных металлов и дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружений.

11-й санкционный пакет, по словам фон дер Ляйен, тоже будет нацелен на борьбу с обходом санкций. The Telegraph со ссылкой на документ ЕС писала, что члены союза рассматривают возможность наложения санкции в сфере торговли на страны, которые, по мнению Брюсселя, оказывают помощь России в обходе введенных против нее ограничений.

Согласно данным из базы Eurostat, которые привел руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус, в марте-ноябре 2022 года экспорт товаров из ЕС в Россию упал на 47% (до €36,3 млрд). Но в то же время вырос экспорт из ЕС в граничащие с Россией страны (Белоруссию, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию) на 48% (до €20,3 млрд). В 3–5,5 раза увеличили экспорт товаров, на которые распространяются санкции ЕС в отношении России, Кипр, Греция, Эстония, Чехия.

Больше всего в прошлом году экспорт в Россию нарастили Китай (почти на $10 млрд по сравнению с 2021-м), Белоруссия ($6 млрд) и Турция (около $3 млрд). Землис-Балевичус, а также аналитики неправительственной организации Silverado, отмечали, что соседние с Россией страны становятся «перевалочными пунктами» для подсанкционных товаров.

Москва считает санкции нелегитимными и настаивает на том, что они должны быть отменены.