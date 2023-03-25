Telegraph узнал о планах ЕС пригрозить санкциями соседям России

В ЕС отмечают резкий рост поставок товаров в страны Центральной Азии, пишет The Telegraph. По данным газеты, Брюссель намерен сначала предупредить эти государства о последствиях, затем могут последовать санкции

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Евросоюз может наложить санкции в сфере торговли на страны, которые, по мнению Брюсселя, оказывают помощь России в обходе введенных против нее ограничений, пишет The Telegraph со ссылкой на документ ЕС.

«Европейские столицы обсуждают планы ввести торговые санкции в отношении стран, которые помогают Москве уклоняться от карательных мер», — говорится в статье.

Газета отмечает, что должностные лица ЕС обратили внимание на рост экспорта в Центрально-Азиатские страны таких товаров как стиральные машины и подержанные автомобили. Сначала такие страны хотят предупредить о последствиях, но позже могут последовать и торговые ограничения, говорится в статье.

Меры ЕС могут затронуть не только страны Центральной Азии, но и любые другие, отмечает The Telegraph.

После начала российской военной операции на Украине США и ЕС ввели несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе на сотни товаров, поставляемых с Запада.Однако уже в конце марта 2022 года власти России узаконили «параллельный импорт» — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, — а импорт таких товаров из соседних с Россией стран вырос на сотни процентов. К концу декабря в рамках этого механизма в страну ввезли 2,4 млн т товаров на сумму свыше $20 млрд.

Странами, из которых поставки товаров по «параллельному импорту» выросли больше всего, стали Казахстан и Турция. Тем не менее уже в начале марта Анкара остановила транзит в Россию товары, попавшими под санкции ЕС. FT со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана также сообщала, что страна с апреля запустит систему учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит, по данным издания, отслеживать все перемещения товаров, не допуская обхода санкций против России.

После ввода турецких ограничений российские компании «завалили» просьбами своих партнеров из Казахстана помочь обойти международные санкции, сообщал Reuters со ссылкой на семь источников.

Власти России называют западные санкции неэффективными, вредящими в большей степени самим инициаторам ограничений и требуют их отменить. Президент Владимир Путин настаивает, что ограничительные меры «безумные и бездумные».