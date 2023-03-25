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Telegraph узнал о планах ЕС пригрозить санкциями соседям России

The Telegraph: ЕС может ввести санкции против стран Центральной Азии, «помогающих» России
В ЕС отмечают резкий рост поставок товаров в страны Центральной Азии, пишет The Telegraph. По данным газеты, Брюссель намерен сначала предупредить эти государства о последствиях, затем могут последовать санкции
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Евросоюз может наложить санкции в сфере торговли на страны, которые, по мнению Брюсселя, оказывают помощь России в обходе введенных против нее ограничений, пишет The Telegraph со ссылкой на документ ЕС.

«Европейские столицы обсуждают планы ввести торговые санкции в отношении стран, которые помогают Москве уклоняться от карательных мер», — говорится в статье.

Газета отмечает, что должностные лица ЕС обратили внимание на рост экспорта в Центрально-Азиатские страны таких товаров как стиральные машины и подержанные автомобили. Сначала такие страны хотят предупредить о последствиях, но позже могут последовать и торговые ограничения, говорится в статье.

Меры ЕС могут затронуть не только страны Центральной Азии, но и любые другие, отмечает The Telegraph. 

После начала российской военной операции на Украине США и ЕС ввели несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе на сотни товаров, поставляемых с Запада.Однако уже в конце марта 2022 года власти России узаконили «параллельный импорт» — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, — а импорт таких товаров из соседних с Россией стран вырос на сотни процентов. К концу декабря в рамках этого механизма в страну ввезли 2,4 млн т товаров на сумму свыше $20 млрд.

Странами, из которых поставки товаров по «параллельному импорту» выросли больше всего, стали Казахстан и Турция. Тем не менее уже в начале марта Анкара остановила транзит в Россию товары, попавшими под санкции ЕС. FT со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана также сообщала, что страна с апреля запустит систему учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит, по данным издания, отслеживать все перемещения товаров, не допуская обхода санкций против России.

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После ввода турецких ограничений российские компании «завалили» просьбами своих партнеров из Казахстана помочь обойти международные санкции, сообщал Reuters со ссылкой на семь источников.

Власти России называют западные санкции неэффективными, вредящими в большей степени самим инициаторам ограничений и требуют их отменить. Президент Владимир Путин настаивает, что ограничительные меры «безумные и бездумные».

Telegraph узнал о планах ЕС пригрозить санкциями соседям России
Telegraph узнал о планах ЕС пригрозить санкциями соседям России

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Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции Россия Казахстан Центральная Азия
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