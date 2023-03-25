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FT узнала, что ЕС «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с Зеленским

FT: Евросоюз «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с Зеленским
После визита Си Цзиньпина в Москву, который стал «фоном почти всех обсуждаемых в Брюсселе тем», ЕС призывал лидера КНР созвониться с Зеленским, узнала FT. Ранее с аналогичными призывами к Пекину выступали США и Украина
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Feng Li / Getty Images)

Евросоюз после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву «подталкивает» китайского лидера к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Газета напомнила, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель оценил поездку Си Цзиньпина в Москву как положительную, поскольку это «снизило риск ядерной войны». В то же время США, напротив, говорят о планах Китая поставить России оружие и пытаются убедить в этом своих союзников, пишет FT.

По словам источника издания, встреча Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, хотя и не была на повестке саммита ЕС в Брюсселе, который завершился несколько дней назад, оказалась «на заднем плане почти всех обсуждаемых там тем». «ЕС подталкивал Си к разговору с президентом Украины», — добавил собеседник газеты.

The Wall Street Journal писала в начале марта, что китайский лидер планирует поговорить с Зеленским после визита в Россию. Он покинул Москву 22 марта поле трехдневного визита, однако Киев так и не получил подтверждения со стороны Пекина, что звонок состоится.

Власти США поддерживали возможный контакт украинского и китайского лидеров, указывая, что «Китай и сам председатель Си Цзиньпин должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую точку зрения». «Мы надеемся, что Си Цзиньпин пойдет на прямой контакт с президентом Зеленским», — говорил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

24 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что такому разговору мешает позиция КНР по конфликту. «Это довольно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной, или все-таки он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — объяснял он.

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В годовщину военной операции на Украине Китай представил собственный мирный план из 12 пунктов. Последний предусматривает, в частности, уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран, прекращение боевых действий и отказ от санкций. Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования. Зеленский не увидел в предложениях Китая мирной инициативы и назвал план «высказыванием мыслей».

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Си Цзиньпин переговоры Военная операция на Украине телефонный разговор

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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