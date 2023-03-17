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Белый дом выразил надежду на контакт Си с Зеленским после визита в Москву

Белый дом выразил надежду, что после визита в Москву Си Цзиньпин поговорит с Зеленским
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

США надеются, что председатель КНР Си Цзиньпин пойдет на контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Во-первых, мы также надеемся, что президент Си пойдет на прямой контакт с президентом Зеленским. Потому что мы продолжаем считать, что ему очень важно услышать мнение украинской стороны, а не только Путина и точку зрения России», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Визит Си Цзиньпина в Москву и его встреча с Владимиром Путиным состоятся 20 марта. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, темой переговоров лидеров двух стран станет конфликт на Украине.

Ранее о том, что в Вашингтоне хотели бы переговоров Си Цзиньпина с украинской стороной, рассказал советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, США фактически настаивали на таких контактах в диалоге с Пекином — публично и в частном порядке.

Теги
США Китай Украина Си Цзиньпин Владимир Зеленский Белый дом
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