Белый дом выразил надежду на контакт Си с Зеленским после визита в Москву
США надеются, что председатель КНР Си Цзиньпин пойдет на контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Во-первых, мы также надеемся, что президент Си пойдет на прямой контакт с президентом Зеленским. Потому что мы продолжаем считать, что ему очень важно услышать мнение украинской стороны, а не только Путина и точку зрения России», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Визит Си Цзиньпина в Москву и его встреча с Владимиром Путиным состоятся 20 марта. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, темой переговоров лидеров двух стран станет конфликт на Украине.
Ранее о том, что в Вашингтоне хотели бы переговоров Си Цзиньпина с украинской стороной, рассказал советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, США фактически настаивали на таких контактах в диалоге с Пекином — публично и в частном порядке.