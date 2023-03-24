Киев объяснил проблему организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин не решил, хочет ли он заняться урегулированием конфликта России и Украины, либо «будет осторожно стоять в стороне», предположил Подоляк. По его словам, эта проблема мешает провести беседу двух лидеров

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Разговор украинского президента Владимира Зеленского и китайского председателя Си Цзиньпина не отменен, но его организации мешает позиция КНР по конфликту, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона.

«Это довольно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть, хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки он будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — сказал Подоляк (цитата по «Страна.ua»).

Советник назвал Зеленского единственным, кто может сегодня «пояснить последствия неправильной финализации» боевых действий на Украине даже для тех стран, которые придерживаются нейтральной позиции.

The Wall Street Journal писала в начале марта, что китайский лидер планирует поговорить с Зеленским после визита в Россию. Он покинул Москву 22 марта поле трехдневного визита, однако Киев так и не получил подтверждения со стороны Пекина, что звонок состоится. «Им есть что сказать друг другу», — заверила вице-премьер Ирина Верещук.

Власти США поддерживали возможный контакт украинского и китайского лидеров, указывая, что «Китай и сам председатель Си Цзиньпин должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую точку зрения». «Мы надеемся, что Си пойдет на прямой контакт с президентом Зеленским», — говорил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.