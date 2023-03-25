Reuters сообщил об отсутствии интереса у Си Цзиньпина к звонку Байдену

Китай не проявил особого интереса к телефонному разговору между председателем Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, несмотря на усилия американских дипломатов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В прошлом месяце, после того как американский истребитель сбил китайский воздушный шар — шпион Байден заявил, что планирует поговорить с Си Цзиньпином об этом и прояснить ситуацию, однако прошло уже пять недель, а разговора все еще не было, отмечает агентство. При этом китайский лидер уже успел посетить Москву и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас не лучший момент для американской дипломатии», — считает профессор кафедры китаеведения Гарвардского университета Уильям Кирби. «В последний раз Китай и Россия были так близки в 1957 году, когда Мао Цзэдун заявил в Москве: «Восточный ветер возьмет верх над Западным ветром», — отметил он.

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