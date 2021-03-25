Посол Британии объяснила увеличение ядерного потенциала страны

Посол отметила, что предыдущий максимальный объем ядерного арсенала Соединенного Королевства составлял 225 боеголовок. По словам Броннерт, у Великобритании был и остается наименьший ядерный арсенал среди всех ядерных держав.
Она подчеркнула, что Великобритания не изменяет общее направление своей политики. Лондон не собирается нарушать свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и готов начать обсуждение контроля над вооружениями с Россией. «Мы видели заявления России по этому поводу. Если у нас на столе будет лежать такое предложение, то, разумеется, мы его рассмотрим», — пообещала британский дипломат.
Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин ранее заявил, что власти Великобритании своим решением нарушают ряд международных соглашений. «Это нарушение договора о нераспространении [ядерного оружия] и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок», — отметил Келин.
Он высказал пожелания, чтобы британские власти начали переговоры о ядерном разоружении.
Власти Великобритании 16 марта опубликовали новую стратегию оборонной и внешней политики. В ней говорилось о намерении увеличить ядерный потенциал государства на 40%, подняв число ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident со 180 до 260. Ядерные заряды будут размещены на четырех ракетных подводных крейсерах класса Vanguard, одна из этих атомных субмарин всегда будет находиться на патрулировании.
Россия названа в британской стратегии наиболее серьезной угрозой для безопасности страны. Позже глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия укрепляет свой ядерный потенциал на фоне роста российских инвестиций в противоракетную оборону. «В последние несколько лет мы видели, как Россия активно инвестирует в противоракетную оборону. Они запланировали и развернули новые средства [ПРО ]», — сказал он.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия ни на кого не собирается нападать и на самом деле все это понимают. По его мнению, российская угроза — это выдумка «тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией» и получать за это преференции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что Россия не представляет собой ни для кого угрозу и выступает за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами.