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Посол Британии объяснила увеличение ядерного потенциала страны

Лондон пошел на этот шаг в ответ на разработку ядерного оружия в КНДР и Иране и на его усовершенствование у ядерных держав. Великобритания не отказывается от своих международных обязательств и готова обсудить вопрос с Россией
Дебора Броннерт
Дебора Броннерт (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Великобритания решила нарастить свой ядерный потенциал из-за действий нескольких государств. Об этом заявила британский посол в России Дебора Броннерт, передает «Интерфакс».

«Это касается не только событий в России. КНДР разработала программу ядерных вооружений, нас также беспокоят действия Ирана, которые могут привести к созданию ядерных материалов оружейного уровня», — пояснила она.

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Дипломат указала, что сначала Лондон планировал снизить количество ядерных боеголовок до 180 штук к середине 2020-х годов. Однако затем ситуация в сфере международной безопасности ухудшилась. К этому привели не только разработки Ирана с КНДР, но и дальнейшее развитие технологий в ведущих ядерных державах — России, США, Китае, Франции и Великобритании.

«Мы пришли к выводу, что для поддержания минимального гарантированного независимого сдерживания нам необходимо поднять потолок примерно на 15% — до 260 боеголовок. Это потолок, а не цель, и он может не отражать наш текущий ядерный потенциал», — сообщила Броннерт.

Посол отметила, что предыдущий максимальный объем ядерного арсенала Соединенного Королевства составлял 225 боеголовок. По словам Броннерт, у Великобритании был и остается наименьший ядерный арсенал среди всех ядерных держав.

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Фото:Henry Nicholls / Reuetrs

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Она подчеркнула, что Великобритания не изменяет общее направление своей политики. Лондон не собирается нарушать свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и готов начать обсуждение контроля над вооружениями с Россией. «Мы видели заявления России по этому поводу. Если у нас на столе будет лежать такое предложение, то, разумеется, мы его рассмотрим», — пообещала британский дипломат.

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Фото:МИД России / Facebook

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин ранее заявил, что власти Великобритании своим решением нарушают ряд международных соглашений. «Это нарушение договора о нераспространении [ядерного оружия] и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок», — отметил Келин.

Он высказал пожелания, чтобы британские власти начали переговоры о ядерном разоружении.

Власти Великобритании 16 марта опубликовали новую стратегию оборонной и внешней политики. В ней говорилось о намерении увеличить ядерный потенциал государства на 40%, подняв число ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident со 180 до 260. Ядерные заряды будут размещены на четырех ракетных подводных крейсерах класса Vanguard, одна из этих атомных субмарин всегда будет находиться на патрулировании.

Россия названа в британской стратегии наиболее серьезной угрозой для безопасности страны. Позже глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия укрепляет свой ядерный потенциал на фоне роста российских инвестиций в противоракетную оборону. «В последние несколько лет мы видели, как Россия активно инвестирует в противоракетную оборону. Они запланировали и развернули новые средства [ПРО ]», — сказал он.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия ни на кого не собирается нападать и на самом деле все это понимают. По его мнению, российская угроза — это выдумка «тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией» и получать за это преференции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что Россия не представляет собой ни для кого угрозу и выступает за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами.

Автор
Анна Громова
Великобритания посол ядерное оружие ДНЯО
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