Посол Британии объяснила увеличение ядерного потенциала страны

Лондон пошел на этот шаг в ответ на разработку ядерного оружия в КНДР и Иране и на его усовершенствование у ядерных держав. Великобритания не отказывается от своих международных обязательств и готова обсудить вопрос с Россией

Дебора Броннерт (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Великобритания решила нарастить свой ядерный потенциал из-за действий нескольких государств. Об этом заявила британский посол в России Дебора Броннерт, передает «Интерфакс».

«Это касается не только событий в России. КНДР разработала программу ядерных вооружений, нас также беспокоят действия Ирана, которые могут привести к созданию ядерных материалов оружейного уровня», — пояснила она.

Дипломат указала, что сначала Лондон планировал снизить количество ядерных боеголовок до 180 штук к середине 2020-х годов. Однако затем ситуация в сфере международной безопасности ухудшилась. К этому привели не только разработки Ирана с КНДР, но и дальнейшее развитие технологий в ведущих ядерных державах — России, США, Китае, Франции и Великобритании.

«Мы пришли к выводу, что для поддержания минимального гарантированного независимого сдерживания нам необходимо поднять потолок примерно на 15% — до 260 боеголовок. Это потолок, а не цель, и он может не отражать наш текущий ядерный потенциал», — сообщила Броннерт.