Британия пообещала противостоять «спектру угроз» из России

Королевство представило новую стратегию оборонной и внешней политики. Власти решили нарастить ядерный потенциал на 40%, объявили Китай угрозой экономической безопасности и пообещали противостоять вызовам со стороны России

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Власти Великобритании в новой стратегии оборонной и внешней политики назвали Россию наиболее серьезной угрозой безопасности страны. Выдержки из документа приводят Reuters и The Guardian. В нем, в частности, говорится, что страна будет активно противостоять «всему спектру угроз, исходящих от России».

Одно из главных решений властей — намерение нарастить ядерный потенциал на 40%. Речь идет о планах увеличить количество ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident со 180 до 260, что необходимо «с учетом изменений среды безопасности и существования большего спектра технологических и доктринальных угроз».

«Некоторые государства значительно увеличивают свои ядерные арсеналы. Рост глобальной конкуренции, вызовы международному порядку и распространение потенциально разрушительных технологий — все это создает угрозу стратегической стабильности», — цитирует Reuters доклад. Ядерные заряды размещены на четырех ракетных подводных крейсерах класса Vanguard, одна из этих атомных субмарин всегда будет находиться на патрулировании.

Авторы доклада считают, что мир вряд ли вернется к модели времен холодной войны, когда друг другу противостояли супердержавы, но в нем вырастет влияние «средних» держав.