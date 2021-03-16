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Британия пообещала противостоять «спектру угроз» из России

Королевство представило новую стратегию оборонной и внешней политики. Власти решили нарастить ядерный потенциал на 40%, объявили Китай угрозой экономической безопасности и пообещали противостоять вызовам со стороны России
Фото: Henry Nicholls / Reuetrs
Фото: Henry Nicholls / Reuetrs

Власти Великобритании в новой стратегии оборонной и внешней политики назвали Россию наиболее серьезной угрозой безопасности страны. Выдержки из документа приводят Reuters и The Guardian. В нем, в частности, говорится, что страна будет активно противостоять «всему спектру угроз, исходящих от России».

Одно из главных решений властей — намерение нарастить ядерный потенциал на 40%. Речь идет о планах увеличить количество ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident со 180 до 260, что необходимо «с учетом изменений среды безопасности и существования большего спектра технологических и доктринальных угроз».

«Некоторые государства значительно увеличивают свои ядерные арсеналы. Рост глобальной конкуренции, вызовы международному порядку и распространение потенциально разрушительных технологий — все это создает угрозу стратегической стабильности», — цитирует Reuters доклад. Ядерные заряды размещены на четырех ракетных подводных крейсерах класса Vanguard, одна из этих атомных субмарин всегда будет находиться на патрулировании.

Авторы доклада считают, что мир вряд ли вернется к модели времен холодной войны, когда друг другу противостояли супердержавы, но в нем вырастет влияние «средних» держав.

Британия захотела усилить свой военный киберпотенциал
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Великобритания намерена уделить больше внимания странам Индо-Тихоокеанского региона: в документе подчеркивается, что он становится геополитическим центром мира. Лондон также рассчитывает уменьшить глобальное доминирование Пекина: согласно стратегии, Китай из всех стран представляет самую большую угрозу для экономической безопасности королевства. Но параллельно в документе указаны преимущества экономического сотрудничества с КНР.

Британия намерена развивать сотрудничество в области безопасности, в частности, с Израилем и Саудовской Аравией, Лондон также продолжает считать важными двусторонние отношения с Вашингтоном.

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Канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона анонсировала публикацию документа накануне. В 100-страничном тексте рассмотрены проблемы национальной безопасности, внешней политики и подхода Соединенного Королевства к мировой экономике, а также изложена концепция развития до 2030 года. Financial Times отметила, что документ представил наиболее масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Его публикацию неоднократно откладывали из-за пандемии.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на недавнюю просьбу журналистов прокомментировать новую оборонную стратегию Великобритании заявил, что необходимо дождаться появления документа. Он выразил сожаление в связи с «тенденцией к тому, что многие лидеры западных стран называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее». «Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой угрозу ни для кого. Наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию развития добрых взаимовыгодных отношений со всеми странами», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Автор
Наталия Анисимова
Великобритания ядерный потенциал стратегия Борис Джонсон
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