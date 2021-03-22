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Британия объяснила прирост ядерного потенциала российскими средствами ПРО

Британия укрепляет свой ядерный потенциал на фоне роста российских инвестиций в противоракетную оборону, заявил британский министр обороны Бен Уоллес, передает Financial Times.

«В последние несколько лет мы видели, как Россия активно инвестирует в противоракетную оборону. Они запланировали и развернули новые средства [ПРО ] <...>», — сказал он.

Уоллес также заявил. что, несмотря на расширение своего ядерного потенциала, Британия все равно будет иметь самое маленькое число боеголовок среди ядерных держав. FT также пишет, что решение отражает озабоченность властей по поводу вооружений Китая и Северной Кореи.

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Политика
Фото:Henry Nicholls / Reuetrs

Материал дополняется.

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