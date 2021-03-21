Посол России заявил о «практически мертвых» отношениях с Британией

В политической плоскости отношения между Россией и Великобританией «практически мертвы». Такое мнение высказал российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

По мнению посла, отношения России с Британией в экономической и культурной сферах, пока сохраняются. «Что же касается политической области, то они практически мертвы», — сказал Келин (цитата по ТАСС).

Посол также считает, что власти Великобритании выбрали «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у российской стороны.

Кроме того, Келин отметил, что Лондон в основном делает упор на обвинениях в адрес России в нарушении прав человека. По мнению дипломата, такая позиция неконструктивна, потому что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека».