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Политика ,  
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Посол России заявил о «практически мертвых» отношениях с Британией

В политической плоскости отношения между Россией и Великобританией «практически мертвы». Такое мнение высказал российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

По мнению посла, отношения России с Британией в экономической и культурной сферах, пока сохраняются. «Что же касается политической области, то они практически мертвы», — сказал Келин (цитата по ТАСС).

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Посол также считает, что власти Великобритании выбрали «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у российской стороны.

Кроме того, Келин отметил, что Лондон в основном делает упор на обвинениях в адрес России в нарушении прав человека. По мнению дипломата, такая позиция неконструктивна, потому что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека».

«У каждой страны есть свои проблемы и свои подходы. Права человека — это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства», — сказал Келин (цитата по ТАСС).

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В пример посол привел дело основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сравнив его арест и суд с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

«С точки зрения применения закона это абсолютно идентичные ситуации», — резюмировал дипломат.

В июле 2020 года в разговоре с РБК Келин заявил, что текущее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке. Отвечая на вопрос о возможных инициативах для улучшения ситуации, посол отмечал, что Россия не станет предпринимать никакие действия, пока к этому не будет готова британская сторона. Он также выразил надежду на продолжение взаимодействия с королевством в культурной, экономической и других сферах по мере снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Великобритания Россия Андрей Келин международные отношения
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