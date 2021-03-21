Посол России обвинил Великобританию в нарушении ядерных соглашений

Выбрав курс на наращивание ядерного потенциала страны, власти Великобритании нарушили ряд международных соглашений. Об этом посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил в интервью радиостанции LBC.

По словам дипломата, намерение Великобритании увеличить количество боеголовок на 40% вызвало удивление мирового сообщества, в том числе и американских экспертов.

«Это нарушение договора о нераспространении [ядерного оружия] и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок», — отметил Келин (цитата по ТАСС).

Российский посол считает, что в свете принятых решений британские власти должны начать переговоры в сфере ядерного разоружения.