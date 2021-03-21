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Посол России обвинил Великобританию в нарушении ядерных соглашений

Выбрав курс на наращивание ядерного потенциала страны, власти Великобритании нарушили ряд международных соглашений. Об этом посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил в интервью радиостанции LBC.

По словам дипломата, намерение Великобритании увеличить количество боеголовок на 40%  вызвало удивление мирового сообщества, в том числе и американских экспертов.

«Это нарушение договора о нераспространении [ядерного оружия] и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок», — отметил Келин (цитата по ТАСС).

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Фото:Henry Nicholls / Reuetrs

Российский посол считает, что в свете принятых решений британские власти должны начать переговоры в сфере ядерного разоружения.

На этой неделе, 16 марта, власти Великобритании опубликовали новую стратегию оборонной и внешней политики, в которой Россия названа серьезной угрозой безопасности страны. Стратегия предполагает наращивание ядерного потенциала страны на 40%: планируется увеличить число ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident с 180 до 260 единиц.

В Кремле выразили сожаление из-за увеличения Лондоном числа ядерных боеголовок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобное решение нанесет вред международной стабильности.

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