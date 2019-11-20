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Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой

Президент Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать и все это понимают.

«Несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляции вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать», — сказал президент.

Он добавил, что российская угроза — это выдумка «тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией» и получать за это преференции.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, геополитика, нападение
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