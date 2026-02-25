Орбан усилил военную защиту энергообъектов в Венгрии из-за угроз Киева

Орбан усилил военную охрану критической энергетической инфраструктуры в Венгрии из-за данных о планах Киева нарушить работу энергосистемы страны. Полиция будет патрулировать районы вокруг электростанций, пояснил он

Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Венгрия усилит охрану критической энергетической инфраструктуры с целью защиты ее от атак Украины, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам заседания Совета обороны. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической инфраструктуры», — сказал Орбан.

По его словам, власти развернут военных и необходимую технику для отражения атак вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления. Кроме того, для беспилотников закроют воздушное пространство в округе Сабольч-Сатмар-Берег, который граничит с Закарпатской областью Украины.

«Венгрию нельзя шантажировать» — подчеркнул премьер-министр. Он повторил, что «беспрецедентная» остановка поставок по трубопроводу «Дружба» имеет политические, а не технические причины.

Накануне Украина в третий раз перенесла срок возобновления поставок по «Дружбе», теперь его сдвинули на 26 февраля. Словацкий премьер Роберт Фицо 23 февраля объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». Об аналогичном решении объявила Венгрия. Обе страны обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». В Кремле считают, что Украина занимается энергетическим шантажом Венгрии.

Украинские власти сообщали, что круглосуточно ведут ремонтные работы на «Дружбе» после того, как в конце января эта инфрастуктура пострадала при атаках. Киев также предложил отправлять нефть в Венгрию и Словакию морским путем или временно задействовать нефтепровод Одесса — Броды.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила украинскому президенту Владимиру Зеленскому о необходимости ускорить ремонт «Дружбы» и восстановить поставки. Сам он считает, что сделать это быстро не удастся.