Украина увидела шантаж в угрозах Венгрии и Словакии по энергоснабжению

МИД Украины заявил, что всегда был и будет надежным энергетическим партнером ЕС и призвал Венгрию и Словакию к диалогу. Будапешт и Братислава ранее обвинили Киев в прекращении поставок по «Дружбе»

Решение властей Венгрии и Словакии по возможному прекращению поставок энергоснабжения на Украину на фоне приостановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» является провокацией и шантажом, который Киев отвергает. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«Украина всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнером ЕС и поставщиком энергоресурсов», — говорится в заявлении.

МИД добавил, что на фоне «безосновательных и безответственных угроз», звучащих в последние дни из Будапешта и Братиславы, Украина рассматривает возможность задействовать «Механизм раннего предупреждения», предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Киев призвал Венгрию и Словакию к диалогу.

«Механизм раннего предупреждения» в Соглашении об ассоциации Украина—ЕС — это инструмент для предотвращения перебоев в поставках энергоресурсов. Он предусматривает обмен информацией, консультации и совместные действия сторон при возникновении угроз транзиту, позволяя оперативно реагировать на энергетические кризисы.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо пригрозили Украине прекращением поставок электроэнергии, если Киев не возобновит поставки российской нефти по «Дружбе. Кроме того, Будапешт и Братислава ранее решили прекратить поставки дизельного топлива на Украину из-за проблем с трубопроводом.

13 февраля Министерство экономики Словакии проинформировало о приостановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». В свою очередь, венгерская компания MOL уточнила, что нефть из России не поступает в Венгрию уже с 27 января. В сложившейся ситуации обе страны запросили у Хорватии разрешение на транзит нефти по трубопроводу «Адрия».

Из-за остановки поставок Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита от Евросоюза в размере €90 млрд. Венгерская сторона заявляет, что Киев прибегает к шантажу, «препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией».

О том, что Украина занимается энергетическим шантажом Венгрии, ранее говорили и в Кремле. Там уточнили, что вопрос об экспорте углеводородов в европейскую страну, например через Хорватию, уже обсуждается.