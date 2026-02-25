Буданов предложил избегать ударов по центрам принятия решений
Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга. Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, передает «РБК-Украина».
«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае (там находится резиденция президента России Владимира Путина. — РБК). Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — объяснил свою позицию Буданов.
По его словам, при ведении вооруженного конфликта должны действовать определенные правила, соблюдать которые особенно важно в условиях сложных мирных переговоров. Только придерживаясь определенных принципов можно «приблизить долгожданный устойчивый мир», заключил он.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении