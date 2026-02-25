Буданов предложил избегать ударов по центрам принятия решений

Буданов: Россия и Украина не должны бить по центрам принятия решений

Кирилл Буданов (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга. Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, передает «РБК-Украина».

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае (там находится резиденция президента России Владимира Путина. — РБК). Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — объяснил свою позицию Буданов.

По его словам, при ведении вооруженного конфликта должны действовать определенные правила, соблюдать которые особенно важно в условиях сложных мирных переговоров. Только придерживаясь определенных принципов можно «приблизить долгожданный устойчивый мир», заключил он.

