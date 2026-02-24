Минобороны сообщило об ударах по энергетическим объектам Украины
За сутки российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.
Удары также нанесены по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 154 районах, добавили в ведомстве.
22 февраля Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки по объектам гражданской инфраструктуры. Пораженные объекты, по данным ведомства, использовались в интересах украинской армии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении