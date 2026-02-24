Минобороны сообщило об ударах по энергетическим объектам Украины

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

За сутки российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Удары также нанесены по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 154 районах, добавили в ведомстве.

22 февраля Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки по объектам гражданской инфраструктуры. Пораженные объекты, по данным ведомства, использовались в интересах украинской армии.