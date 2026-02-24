 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударах по энергетическим объектам Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

За сутки российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Минобороны раскрыло, зачем некоторые подразделения использовали Starlink
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Удары также нанесены по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 154 районах, добавили в ведомстве.

22 февраля Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки по объектам гражданской инфраструктуры. Пораженные объекты, по данным ведомства, использовались в интересах украинской армии.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Валерия Антонова
Военная операция на Украине Минобороны инфраструктура
Минобороны отчиталось об ударе по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа
Политика
Минобороны сообщило, что отключение Starlink не повлияло на войска
Политика
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12)
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11)
Москвичам пообещали оттепель с началом календарной весны Общество, 13:09
Военный вертолет упал на овощной рынок в Иране Политика, 13:06
Точка Банк заверил, что санкции Британии не повлияют на его работу Политика, 13:05
Верховный суд счел незаконным лишение водителя прав из-за ошибки с СМС Общество, 13:04
UML-диаграммы: чем они полезны аналитикам и разработчикам Образование, 13:02
Крупнейший в мире майнер продал все биткоины. Какие планы у компании Крипто, 13:00
Британский дипломат заявил о застрявшей в логике конфронтации Европе Политика, 12:59
Города России на границе с Европой после санкций. Репортаж телеканала РБК Бизнес, 12:59
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Поймавшему выпавшего ребенка дворнику пообещали премию Общество, 12:48
Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе Киеву Политика, 12:47
Чемпион ОИ Шайдоров рассказал, как отец продал машину ради его тренировок Спорт, 12:45
Бизнес назвал плюсы и минусы санкций и ухода западных компаний
 Бизнес, 12:43
Кремль пообещал, что интересы России будут обеспечены Политика, 12:42