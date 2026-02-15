МИД: Россия ужесточила позицию на переговорах после атаки на резиденцию Путина

МИД раскрыл, как атака на резиденцию Путина сменила позицию России в ОАЭ

Россия ужесточила позицию на трехсторонних переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби после атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД Михаил Галузин.

Дипломат подтвердил, что произошли изменения в переговорной позиции. «До участников состоявшегося 4-5 февраля в Абу-Даби заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия-США-Украина наша ужесточенная позиция была доведена», — сказал Галузин.

В ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия. Лавров отметил, что переговорная позиция Москвы после атаки будет пересмотрена.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытка Киева атаковать беспилотниками резиденцию — это атака, направленная на срыв переговорного процесса.

Второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине прошел 4 и 5 февраля в Абу-Даби. В них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, а украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов. Стороны охарактеризовали переговоры как конструктивные.



Следующий раунд переговоров по урегулированию запланирован на 17-18 февраля, сообщил Песков. Он пройдет в Женеве.