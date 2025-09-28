Песков описал реакцию на возможный удар Киева по Кремлю
Президент Украины Владимир Зеленский своими угрозами атаковать Кремль пытается показать, что он «бравый вояка», но ухудшение позиций ВСУ на поле боя говорит о том, что это блеф, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет. Думаю, что внутренне они отдают себе отчет, но здесь блефуют. К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования», — рассказал представитель главы государства.
Отвечая на вопрос, как будут восприняты попытки ударов по Кремлю, Песков сказал: «Послушайте, наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить. И все это понимают».
В интервью Axios на этой неделе Зеленский заявил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища, «они нужны им». В том же контексте украинский лидер упомянул, что попросил у США дальнобойное оружие, но какое именно, не уточнил. Источники The Telegraph говорили, что речь о ракетах «Томагавк» дальностью до 2,5 тыс. км. По появившейся позднее информации Axios, Украина еще раньше просила у президента США Дональда Трампа эти ракеты, но получила отказ.
В последние дни Зеленский угрожал России еще несколько раз. Так, 27 сентября он заявил, что если «угрожают блэкаутом, например столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России». А 28 сентября он сообщил, что Украина продолжит наносить ответные удары по России, чтобы лишить ту возможностей зарабатывать и «принудить к дипломатии».
