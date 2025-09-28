 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Песков описал реакцию на возможный удар Киева по Кремлю

Песков — о реакции на возможный удар Киева по Кремлю: лучше даже не говорить
Военная операция на Украине
Украина столкнулась с ухудшением ситуации на поле боя, ухудшаются и ее переговорные позиции, на этом фоне угрозы в адрес России и Кремля выглядят блефом, заявил Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Украины Владимир Зеленский своими угрозами атаковать Кремль пытается показать, что он «бравый вояка», но ухудшение позиций ВСУ на поле боя говорит о том, что это блеф, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет. Думаю, что внутренне они отдают себе отчет, но здесь блефуют. К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования», — рассказал представитель главы государства.

Отвечая на вопрос, как будут восприняты попытки ударов по Кремлю, Песков сказал: «Послушайте, наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить. И все это понимают».

Зеленский пригрозил ответными ударами «принудить» Россию к дипломатии
Владимир Зеленский

В интервью Axios на этой неделе Зеленский заявил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища, «они нужны им». В том же контексте украинский лидер упомянул, что попросил у США дальнобойное оружие, но какое именно, не уточнил. Источники The Telegraph говорили, что речь о ракетах «Томагавк» дальностью до 2,5 тыс. км. По появившейся позднее информации Axios, Украина еще раньше просила у президента США Дональда Трампа эти ракеты, но получила отказ.

В последние дни Зеленский угрожал России еще несколько раз. Так, 27 сентября он заявил, что если «угрожают блэкаутом, например столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России». А 28 сентября он сообщил, что Украина продолжит наносить ответные удары по России, чтобы лишить ту возможностей зарабатывать и «принудить к дипломатии».

