 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Иран уже разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским военным базам за рубежом, а сейчас работает над созданием таких, которые будут способны долететь до США, заявил американский президент Дональд Трамп в обращении к конгрессу.

Он подчеркнул, что хотел бы урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

«Они [Иран] хотят заключить сделку, но мы не услышали этих слов: «У нас никогда не будет ядерного оружия». <...> В одном я уверен: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире получить ядерное оружие. Я не могу этого допустить», — сказал президент США.

Reuters узнал об оружейной сделке Ирана и Китая, угрожающей США
Политика
Установка для противокорабельных крылатых ракет

Главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани ранее говорил, что страна готова взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США. Также, по его словам, Тегеран готов избавиться от запасов высокообогащенного урана, который может быть использован как материал для вооружений.

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — заявлял также глава МИД страны Аббас Аракчи.

При этом Иран настаивает на своем праве продолжать обогащать уран, но  только до уровня, необходимого для использования в мирных целях.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран Дональд Трамп баллистическая ракета
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Reuters узнал об оружейной сделке Ирана и Китая, угрожающей США
Политика
Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем»
Политика
Экс-главком НАТО назвал три варианта атаки США на Иран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна Общество, 07:31
Как менялся курс доллара за 10 лет и что будет дальше — в 5 графикахПодписка на РБК, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Москвичам пообещали продолжение снегопадов Общество, 07:17
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США Политика, 07:11
Трамп заявил о стремлении к миру при готовности противостоять угрозам США Политика, 07:09
Петля выгорания. Люди стали больше работать из-за ИИ, выяснили ученыеПодписка на РБК, 07:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты Политика, 06:36
В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник Политика, 06:29
Трамп объявил войну мошенничеству и поручил Вэнсу возглавить ее Политика, 06:26
Трамп заявил, что без угроз пошлинами не смог бы закончить войны Политика, 06:18
Трамп наградит вратаря сборной по хоккею одной из высших наград США Общество, 06:15
Трамп заявил о получении 80 млн барр. нефти от «нового друга» Венесуэлы Политика, 05:36
Панама аннулировала портовую сделку с Китаем после требований США Политика, 05:30