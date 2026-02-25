Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Иран уже разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским военным базам за рубежом, а сейчас работает над созданием таких, которые будут способны долететь до США, заявил американский президент Дональд Трамп в обращении к конгрессу.

Он подчеркнул, что хотел бы урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

«Они [Иран] хотят заключить сделку, но мы не услышали этих слов: «У нас никогда не будет ядерного оружия». <...> В одном я уверен: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире получить ядерное оружие. Я не могу этого допустить», — сказал президент США.

Главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани ранее говорил, что страна готова взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие в случае снятия санкций США. Также, по его словам, Тегеран готов избавиться от запасов высокообогащенного урана, который может быть использован как материал для вооружений. «Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — заявлял также глава МИД страны Аббас Аракчи. При этом Иран настаивает на своем праве продолжать обогащать уран, но только до уровня, необходимого для использования в мирных целях.

Материал дополняется.