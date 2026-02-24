 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем»

Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем», если Тегеран не заключит сделку
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп, однако, опроверг сообщения о том, что глава Объединенного комитета начальников штабов Кейн предупреждал его о значительных рисках из-за возможной военной кампании против Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем», если тот не пойдет на сделку.

«Решение принимаю я, я предпочел бы заключить сделку, но если мы не заключим сделку, это будет очень плохой день для этой страны и, к сожалению, для ее народа», — написал Трамп в Truth Social.

Глава Белого дома опроверг сообщение Axios о том, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждал его и высокопоставленных чиновников о том, что военная кампания против Тегерана может нести в себе значительные риски, в частности, из-за затяжного конфликта. Один из источников издания охарактеризовал Кейна как «неохотного воина» в отношении Ирана. По словам двух собеседников, он считает, что ставки в крупной операции в Иране высоки, что сопряжено с большим риском вовлечения в конфликт.

Один из источников сообщил, что глава Объединенного комитета не выступает за удар, но поддержит и выполнит любое решение, принятое Трампом. Другой добавил, что Кейн не скептически относится к военной кампании, а «трезво и реалистично» оценивает шансы на успех и риски.

NYT узнала, что Трамп предупредил советников о масштабной атаке на Иран
Политика
Дональд Трамп

Генерал был единственным военачальником, который в последние недели проводил брифинги для Трампа по Ирану. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер не был приглашен на встречи, созванные президентом по Ирану, и не разговаривал с ним с начала января, отмечает издание. О предупреждениях Кейна насчет операции в Иране также пишет The Wall Street Journal.

«Генерал Кейн, как и все мы, не хотел бы видеть войну, но, если будет принято решение о противостоянии с Ираном на военном уровне, он считает, что победа будет одержана легко», — написал американский лидер в соцсети.

По его словам, Кейн хорошо знает Иран, поскольку руководил операцией «Полуночный молот» — атакой на иранские ядерные объекты.

Как пишет Axios, вице-президент Джей Ди Вэнс также обеспокоен по поводу возможной кампании против Ирана. По словам одного из источников, в последние дни он поднимал вопрос о рисках и сложности операции с военными и представителями национальной безопасности. Однако собеседник опроверг утверждения о его категорическом неприятии удара по Тегерану. Вэнс надеется, что переговоры в Женеве приведут к дипломатическому прорыву, но не настроен оптимистично относительно шансов на заключение сделки.

Между тем, по словам двух источников, госсекретарь Марко Рубио занимает выжидательную позицию, вместо того чтобы выступить за или против атаки. Рубио традиционно занимал жесткую позицию по отношению к Ирану, но в последние недели он сосредоточил больше внимания на Венесуэле и Кубе, отмечает издание.

Посланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер планируют встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в четверг, 26 февраля, в Женеве.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Иран ядерная сделка по Ирану
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
NYT узнала, какого ответа Ирана на удары опасаются США
Политика
FT сообщила о секретной сделке Ирана и России на €500 млн
Политика
Бывший агент ЦРУ заявил о возможном ударе США по Ирану в ближайшие дни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала погиб Общество, 03:44
Медведев ответил на запрет на въезд в ЕС участникам боевых действий Политика, 03:29
Москва призвала Вашингтон освободить Мадуро Политика, 03:23
Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем» Политика, 03:21
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве Общество, 02:52
СК возбудил дело после взрыва у Савеловского вокзала в Москве Общество, 02:25
Зеленский увидел «начало конца» конфликта Политика, 02:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Послу США Кушнеру запретили «прямой доступ» к министрам Франции Политика, 01:54
СК уточнил число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве Общество, 01:49
В Севастополе отразили атаку Политика, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве Общество, 01:12
Над Россией за три часа сбили 24 дрона Политика, 00:36
«Додо Пицца» оплатит лечение собаки, из-за которой уволили курьера Общество, 00:33