Трамп, однако, опроверг сообщения о том, что глава Объединенного комитета начальников штабов Кейн предупреждал его о значительных рисках из-за возможной военной кампании против Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем», если тот не пойдет на сделку.

«Решение принимаю я, я предпочел бы заключить сделку, но если мы не заключим сделку, это будет очень плохой день для этой страны и, к сожалению, для ее народа», — написал Трамп в Truth Social.

Глава Белого дома опроверг сообщение Axios о том, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждал его и высокопоставленных чиновников о том, что военная кампания против Тегерана может нести в себе значительные риски, в частности, из-за затяжного конфликта. Один из источников издания охарактеризовал Кейна как «неохотного воина» в отношении Ирана. По словам двух собеседников, он считает, что ставки в крупной операции в Иране высоки, что сопряжено с большим риском вовлечения в конфликт.

Один из источников сообщил, что глава Объединенного комитета не выступает за удар, но поддержит и выполнит любое решение, принятое Трампом. Другой добавил, что Кейн не скептически относится к военной кампании, а «трезво и реалистично» оценивает шансы на успех и риски.

Генерал был единственным военачальником, который в последние недели проводил брифинги для Трампа по Ирану. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер не был приглашен на встречи, созванные президентом по Ирану, и не разговаривал с ним с начала января, отмечает издание. О предупреждениях Кейна насчет операции в Иране также пишет The Wall Street Journal.

«Генерал Кейн, как и все мы, не хотел бы видеть войну, но, если будет принято решение о противостоянии с Ираном на военном уровне, он считает, что победа будет одержана легко», — написал американский лидер в соцсети.

По его словам, Кейн хорошо знает Иран, поскольку руководил операцией «Полуночный молот» — атакой на иранские ядерные объекты.

Как пишет Axios, вице-президент Джей Ди Вэнс также обеспокоен по поводу возможной кампании против Ирана. По словам одного из источников, в последние дни он поднимал вопрос о рисках и сложности операции с военными и представителями национальной безопасности. Однако собеседник опроверг утверждения о его категорическом неприятии удара по Тегерану. Вэнс надеется, что переговоры в Женеве приведут к дипломатическому прорыву, но не настроен оптимистично относительно шансов на заключение сделки.

Между тем, по словам двух источников, госсекретарь Марко Рубио занимает выжидательную позицию, вместо того чтобы выступить за или против атаки. Рубио традиционно занимал жесткую позицию по отношению к Ирану, но в последние недели он сосредоточил больше внимания на Венесуэле и Кубе, отмечает издание.

Посланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер планируют встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в четверг, 26 февраля, в Женеве.