Иран заявил о готовности на договор с отказом от ядерного оружия
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.
«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что если цель договора — лишить Иран законных ядерных прав, то страна к такому не готова.
Министр также отметил, что Тегеран прекратит удары по Израилю в случае, если последний перестанет атаковать Иран. По его словам, Израиль нанес удары по Ирану, поскольку не хочет продолжения переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке.
Аракчи сообщил, что Тегеран получил сообщения от США по разным каналам, что страна не участвует в операции Израиля. Однако Иран не верит этому утверждению, подчеркнул он.
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