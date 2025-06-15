МИД Ирана: Тегеран готов на договор с отказом от ядерного оружия

Иран заявил о готовности на договор с отказом от ядерного оружия

Аббас Аракчи (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что если цель договора — лишить Иран законных ядерных прав, то страна к такому не готова.

Министр также отметил, что Тегеран прекратит удары по Израилю в случае, если последний перестанет атаковать Иран. По его словам, Израиль нанес удары по Ирану, поскольку не хочет продолжения переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке.

Аракчи сообщил, что Тегеран получил сообщения от США по разным каналам, что страна не участвует в операции Израиля. Однако Иран не верит этому утверждению, подчеркнул он.

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