 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Иран заявил о готовности на договор с отказом от ядерного оружия

МИД Ирана: Тегеран готов на договор с отказом от ядерного оружия
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Аббас Аракчи
Аббас Аракчи (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что если цель договора — лишить Иран законных ядерных прав, то страна к такому не готова.

Министр также отметил, что Тегеран прекратит удары по Израилю в случае, если последний перестанет атаковать Иран. По его словам, Израиль нанес удары по Ирану, поскольку не хочет продолжения переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке.

Аракчи сообщил, что Тегеран получил сообщения от США по разным каналам, что страна не участвует в операции Израиля. Однако Иран не верит этому утверждению, подчеркнул он.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Материалы по теме
В Иране призвали к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия
Политика
Число жертв удара Ирана по дому в Бат-Яме выросло до шести
Политика
Трамп пригрозил обрушить на Иран «всю мощь Вооруженных сил США»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:36
Почему дом на Садовом строили сверху вниз РБК и Дом Chkalov, 10:35
В ОАЭ из-за отмены рейсов застряли 2000 российских туристов Политика, 10:35
Иран заявил о готовности на договор с отказом от ядерного оружия Политика, 10:20
В Иране призвали к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия Политика, 10:10
Илон Маск уже в деле: стоит ли инвестировать в нейроимплантыПодписка на РБК, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Станут ли аэротакси новым большим рынком и когда они появятся в городахПодписка на РБК, 10:00
Три российских аэропорта ввели ограничения на полеты Политика, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Хуситы сообщили об ударах по «чувствительным» целям Израиля Политика, 09:27
В Крыму сбили беспилотник Политика, 09:19
Число жертв удара Ирана по дому в Бат-Яме выросло до шести Политика, 09:11
Спорт вытеснил fashion-арендаторов: как изменились новые торговые центры Недвижимость, 09:00