Reuters узнал об оружейной сделке Ирана и Китая, угрожающей США
Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет на фоне угрозы ударов США по Ирану в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом переговоров.
По данным осведомленных источников, контракт на поставку китайских ракет CM-302 практически согласован, однако стороны пока не определили сроки передачи вооружений. Речь идет о сверхзвуковых ракетах с дальностью поражения около 290 км. Их ключевая особенность, как пишет Reuters, заключается в способности обходить корабельные системы ПВО за счет предельно малой высоты и высокой скорости полета.
Как отмечают два эксперта в области вооружений, появление таких ракет на вооружении Ирана серьезно усилит его ударный потенциал и создаст дополнительные риски для кораблей Военно-морских сил (ВМС) США, присутствующих в регионе.
По словам источников агентства, переговоры Тегерана и Пекина по ракетам, начавшиеся как минимум два года назад, ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, в ходе которой США нанесли удары в том числе по ядерным объектам страны.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении