Reuters узнал об оружейной сделке Ирана и Китая, угрожающей США

Установка для противокорабельных крылатых ракет (Фото: Long Wei / ZUMA / Global Look Press)

Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет на фоне угрозы ударов США по Ирану в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом переговоров.

По данным осведомленных источников, контракт на поставку китайских ракет CM-302 практически согласован, однако стороны пока не определили сроки передачи вооружений. Речь идет о сверхзвуковых ракетах с дальностью поражения около 290 км. Их ключевая особенность, как пишет Reuters, заключается в способности обходить корабельные системы ПВО за счет предельно малой высоты и высокой скорости полета.

Как отмечают два эксперта в области вооружений, появление таких ракет на вооружении Ирана серьезно усилит его ударный потенциал и создаст дополнительные риски для кораблей Военно-морских сил (ВМС) США, присутствующих в регионе.

По словам источников агентства, переговоры Тегерана и Пекина по ракетам, начавшиеся как минимум два года назад, ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, в ходе которой США нанесли удары в том числе по ядерным объектам страны.

