«Россия» отчиталась, что вывезла с Кубы около 2,7 тыс. туристов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Авиакомпания «Россия» завершила выполнение программы вывозных рейсов с Кубы, домой вернулись около 2,7 тыс. пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Авиакомпания «Россия» выполнила в полном объеме программу вывозных рейсов с Кубы. С 11 февраля домой вернулись порядка 2,7 тысяч российских туристов», — говорится в сообщении.

Ранее, 22 февраля, Минтранс России сообщил о завершении программы плановых вывозных рейсов российских туристов с Кубы. С 13 февраля авиакомпании «Россия» и Nordwind организовали девять рейсов из Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгин в Москву, перевезено почти 4,3 тыс. пассажиров.

Возобновление рейсов будет обсуждаться после нормализации поставок авиакеросина, которые нарушены из-за ужесточения политики США против Кубы.