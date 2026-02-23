 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
Посольство ответило на сообщения об отправке Россией нефтетанкера на Кубу

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Российская дипмиссия не публиковала сообщений об отправке нефтетанкера с нефтью в качестве помощи Кубе, говорится в сообщении. Дефицит энергоресурсов на острове сложился из-за давления США
Фото: Ramon Espinosa / AP / ТАСС
Фото: Ramon Espinosa / AP / ТАСС

Сообщения об отправлении судна с российской нефтью на Кубу в сопровождении военного экспорта не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба посольства России на острове.

Дипмиссия прикрепила скриншот сообщения, выдаваемое за официальную публикацию, в котором говорится, что российское торговое судно Sea Horse перевозит на Кубу нефть «в рамках гуманитарного и энергетического сотрудничества», а сопровождает его эсминец «Мад 2034».

«Министерство иностранных дел Российской Федерации не публиковало подобных сообщений», — сказано в публикации.

По информации онлайн-сервиса для отслеживания морских судов VesselFinder, сейчас в Атлантическом океане, в районе Азорских островов, находится танкер с названием Sea Horse под флагом Гонконга. Он предназначен для перевозки химических веществ и нефтепродуктов. В Российском морском регистре судоходства судов с таким названием нет.

Кремль раскрыл одну из тем переговоров Путина с главой МИД Кубы
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Бруно Родригес Паррилья&nbsp;во время встречи

Куба испытывает острую нехватку топлива — спутниковые снимки показали, что уровень освещенности на острове ночью снизился на 50%, говорится в материале агентства. Чтобы справиться с длительными отключениями электричества, кубинцы устанавливают солнечные панели на домах, магазинах и автомобилях, отмечает Reuters. Всего правительство Кубы при поддержке Китая за последний год «установило более 1 тыс. мегаватт солнечной генерации» и обещает удвоить эту мощность в ближайшие годы.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы нацбезопасности со стороны Кубы и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Гавана назвала действия Вашингтона шантажом и нарушением свободной торговли.

Военное присутствие США в Карибском море перекрыло значительную часть поставок нефти на Кубу, отмечал Bloomberg. Ранее в этом месяце судно Ocean Mariner, перевозившее колумбийское дизельное топливо отклонилось от курса на Кубу и теперь сигнализирует о доставке на Багамы.

Путин назвал неприемлемыми новые санкции против Кубы
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Бруно Родригес Паррилья

Нынешних запасов нефти Кубе должно хватить на несколько недель, топливо, скорее всего, закончится к концу марта, сказал Bloomberg старший аналитик по нефти компании Vortexa Ltd Рохит Ратход. ООН предупредила, что, если энергетические потребности Кубы не будут удовлетворены, это может привести к гуманитарному кризису.

Российская сторона неоднократно высказывала поддержку в адрес Кубы и обещала помощь острову. В феврале президент Владимир Путин на встрече с главой МИД островного государства Бруно Родригесом Паррильей говорил, что Россия считает неприемлемыми новые ограничительные меры, которые приняты против Кубы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия обсуждает с Кубой варианты помощи, но публично форматы поддержки пока не раскрываются. Российское посольство в Гаване заявило о планах поставить на остров нефть «в качестве гуманитарной помощи».

Авторы
Теги
Дарья Лебедева
Куба российская нефть международные отношения блэкаут электроснабжение
