Трамп заявил о нежелании Ирана отказываться от ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран не желает отказываться от разработки ядерного оружия, хотя и хочет заключить сделку больше, чем США, поскольку опасается ударов. По данным CNN, президент США затронет тему Ирана в обращении к конгрессу

Иран пока не желает прямо заявить, что отказывается от создания ядерного оружия, заявил американский президент Дональд Трамп на обеде с журналистами перед ежегодным обращением к конгрессу (State of the Union), передает CNN. Телеканал отметил, что большая часть этой встречи была не для печати.

Трамп также сказал, что Иран хочет заключить сделку с США больше, чем Вашингтон, поскольку опасается атаки американской стороны.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, ожидается, что в своем обращении к конгрессу президент США расскажет о «некоторых соображениях» по Ирану. В целом его выступление будет сосредоточено на внутренних экономических вопросах.

За последнее время США стянули к берегам Ирана значительные силы, а также начали выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке. На этом фоне Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по поводу иранской ядерной программы. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд пройдет в Женеве 26 февраля.

Иран настаивает на своем праве продолжать обогащать уран. Как сообщал Axios, Вашингтон готов рассмотреть предложение, которое позволило бы Тегерану иметь «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы.

Трамп говорил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран пойти на сделку. Накануне президент США пригрозил Ирану «очень плохим днем», если Тегеран не заключит соглашение. 19 февраля он объявил, что мир узнает о будущем Ирана через 10 дней.