Политика
США перебросили к Ирану более 150 самолетов за неделю

США перебросили более 150 самолетов на базы на Ближнем Востоке и Европе в течение недели после второго раунда переговоров с Ираном, которые завершились 17 февраля без дипломатических прорывов. Об этом сообщает Washington Post, изучив спутниковые снимки и открытые данные отслеживания полетов.

Нынешнее наращивание превосходит масштабы скопления вооруженных сил, которые предшествовали ударам США по Ирану в июне прошлого года, обратили внимание эксперты, опрошенные изданием. Специалисты полагают, что пока развертывание сил говорит о планируемой многодневной кампании без наземного вторжения.

Экс-главком НАТО назвал три варианта атаки США на Иран
Политика
Тегеран, Иран

Согласно спутниковым снимкам и данным отслеживания полетов, США перебрасывают значительные силы в Европу и на Ближний Восток, размещая их вне зоны досягаемости большинства иранских ракет, пишет газета. Как отмечает аналитик Eurasia Group Грегори Брю, это позволяет избежать создания «привлекательной цели» для Тегерана.

На авиабазе Муваффак Салти в Иордании Washington Post на снимках зафиксировала более 60 боевых самолетов, включая истребители F-35. Кроме того, в регион переброшено более трети действующего флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry.

Материал дополняется.

Егор Алимов
Иран США
