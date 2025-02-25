В Киеве оценили, сколько украинцев не вернутся на родину после конфликта

На Украину после окончания конфликта не вернутся 70% уехавших, только 30% беженцев переедут обратно на родину, считает Чернышев. В Киеве заявляли о планах вернуть 20-25 млн уехавших украинцев, в том числе обещая работу и бронь

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Свыше двух третей граждан, покинувших Украину после начала боевых действий, не вернутся обратно, когда они завершатся. Такое мнение высказал украинский министр национального единства Алексей Чернышев, передает «Страна».

По его мнению, 70% уехавших не будут возвращаться на Украину после конфликта, обратно на родину переедут только 30% тех, кто ее покинул.

На Украине создали новое Министерство национального единства в декабре прошлого года. Оно должно сосредоточиться на возвращении беженцев на Украину. Задачами министерства президент страны Владимир Зеленский назвал работу с украинской диаспорой.

Как отмечала «Страна» в декабре, только по оценкам ООН за границей на тот момент жили почти 6,7 млн украинцев (без учета экономических мигрантов, которые переселились на запад еще до начала конфликта). Зеленский в августе заявлял, что за границей находятся 7,5 млн украинцев.

В то же время Чернышев сказал в январе, что Украина собирается вернуть из-за рубежа 20–25 млн украинцев, но только на добровольной основе. В самой Украине к началу года, по его оценкам, проживали 32 млн человек (по другим оценкам — значительно меньше).

Жители начали массово покидать Украину после начала боевых действий 24 февраля 2022 года. Сейчас выезд из страны закрыт большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за некоторыми исключениями. Это связано с военным положением и всеобщей мобилизацией. Мужчинам призывного возраста ограничен доступ к консульским услугам за рубежом, однако в середине февраля им начали выдавать украинские паспорта в дипмиссиях.

В декабре 2024 года Киев призвал Евросоюз сократить помощь украинским беженцам в качестве меры давленияи побуждения их вернуться, писала El Pais. Чернышов рассказывал, что мужчин призывного возраста собираются побуждать вернуться на Украину еще до окончания боевых действий — обещая трудоустройство с бронированием от мобилизации.