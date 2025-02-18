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Военная операция на Украине ,  
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Украинцам призывного возраста начали выдавать паспорта за границей

Офис Зеленского: украинским мужчинам начали выдавать паспорта за границей
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинским мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, начали выдавать паспорта, сообщила замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук.

Документы получают граждане в возрасте 18 — 60 лет, подавшие заявления до 25 апреля 2024 года, уточнила она. К вечеру 17 февраля паспорта получили 1684 человека, рассказала Верещук.

Зампред Государственной миграционной службы Украины Ирина Ковалевская уточнила, что для получения паспорта за рубежом украинцам не нужно предоставлять дополнительные документы. Она отметила, что мужчины 18 — 25 лет, подавшие документы на изготовление паспортов за границей, будут автоматически поставлены на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

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На Украине с 24 февраля 2022 года объявлены всеобщая мобилизация и военное положение, их регулярно продлевают. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Украинский президент Владимир Зеленский в августе заявлял, что за границей находятся 7,5 млн украинцев.

«Страна.ua» в середине января сообщала, что украинские мужчины месяцами не могут получить из-за новых правил воинского учета. Верещук тогда отмечала, что только в Польше более 80 тыс. украинских граждан «давно ждут свои документы».

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