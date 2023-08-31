Медведев оценил оставшееся население Украины в 19,7 млн человек

Медведев утверждает, что на подконтрольной Киеву территории живут 19,7 млн человек. Аналитики оценивали численность населения страны в 29 млн. По данным властей, с февраля 2022-го Украину покинули 26,36 млн, въехали — 23,66 млн

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На сегодняшний день численность населения Украины составляет 19,7 млн человек, написал в своем Telegram зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. К такому выводу он пришел, вычтя из 37,6 млн «сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр.». За пределами страны, по утверждению Медведева, живут 17,9 млн украинцев.

«По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века», — пишет он.

37,6 млн — это оценка населения Украины до начала военных действий в феврале 2022 года, которую приводил Украинский институт будущего. По состоянию на май 2023-го, по данным института, оно составляло 29 млн человек. Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины оценивал численность населения страны по состоянию на 1 января 2023 года в 28–34 млн человек. «Львиная доля этой вариации связана с тем, что мы не понимаем, что происходит с миграцией», — отмечала директор Элла Либанова в разговоре с «Укринформ».

Медведев, ссылаясь на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, написал, что после 24 февраля 2022 года на территории стран Европы живут 8,6 млн человек из Украины, из них 2,8 млн — в России. Он не уточнил, к какому периоду относятся эти сведения. Согласно данным ООН на 29 августа, в странах Европы находятся 5,8 млн украинских беженцев, во всем мире — 6,2 млн. Как следует из опроса Управления верховного комиссара ООН, более 60% беженцев надеются вернуться на Украину в будущем.

«По данным наших правоохранительных органов, после 24 февраля 2022 года с территории этой страны в Россию прибыли более 5,2 млн человек. То есть в сумме у нас сейчас живут до 7,1 млн оттуда», — написал Медведев, не уточнив, сколько людей выехало за это время. По данным ООН на 29 августа, в России находятся 1,2 млн человек с Украины. Из них убежища или статуса «временно защищенных лиц» запросили 64,5 тыс. человек.

Также Медведев, ссылаясь на данные статистических служб ДНР, ЛНР и военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей (ВГА Запорожья упразднили в октябре 2022 года, после того как Россия присоединила к себе регион), заявил, что после начала полномасштабных боев там живут 5,1 млн человек. «Эти территории Киеву неподконтрольны, в его статистике не учитываются», — написал он.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав России осенью 2022 года, по итогам проведенных референдумов. Москва неоднократно подчеркивала, что их статус в будущем пересматриваться уже не будет. Часть территорий этих регионов остаются под контролем Киева — в том числе город Херсон (население на 2022 год — порядка 280 тыс. человек) и город Запорожье (население на 2022 год — порядка 710 тыс. человек).

«Европейская правда» со ссылкой на мониторинговый сервис Opendatabot и Госпонраслужбу Украины сообщала, что с января 2022 года по июнь 2023-го государственную границу пересекли 50 млн раз. Покинули Украину 26,36 млн человек, а въехали — 23,66 млн. Самый большой отток был зафиксирован в первом полугодии прошлого года.

Украинский фактчекинговый проект VoxCheck отмечает, что в феврале 2022 года Государственная служба статистики Украины оценила численность населения страны (включая ДНР и ЛНР, но без Крыма) в 41,1 млн. С тех пор ведомство не публиковало актуальных данных.