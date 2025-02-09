Украинцы уступили сирийцам по количеству нелегальных мигрантов в Германии

Почти каждый пятый, кто во второй половине 2024 года хотел въехать в Германию без действующего разрешения, был гражданином Украины. Об этом пишет RND со ссылкой на ответ федерального правительства на парламентский запрос «Левой партии».

Доля нелегальных мигрантов из Сирии составила 20,6%. Также большое количество незаконных въездов совершили еще выходцы из Афганистана и Турции, издание не раскрыло цифры.

В настоящее время украинцам не нужно подавать заявление на предоставление убежища, чтобы получить защиту в Германии или другой стране ЕС, напоминает RND. Однако, как пояснило федеральное правительство в своем ответе, это не означает, что въезд в страну разрешен автоматически: защиту не предоставляют тем людям, которые много лет проживают за границей и не подвергаются риску боевых действий на Украине. В иных случаях изменение места жительства без наличия необходимой визы невозможно.

Согласно подсчетам правительства, число нелегальных въездов сократилось с 127 549 в 2023 году до 83 572 в 2024 году. Доля лиц без разрешения на въезд, желающих подать ходатайство о предоставлении убежища в федеральную полицию Германии, за указанный период также существенно снизилась: с 44,7% до 23%.

Украина хочет «как можно быстрее» вернуть своих граждан, уехавших в Германию, заявил в декабре 2024 года премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В то же время, по данным главы немецкого госуправления по делам беженцев Марка Зайберта, 65% украинцев, покинувших страну из-за военных действий, намерены остаться в Германии на постоянной основе. Такой результат показал опрос, проведенный среди беженцев в пункте размещения Тегель в Берлине, где находятся примерно 3 тыс. человек.

В январе 2024 года года верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что из-за боевых действий были вынуждены покинуть дома около 10 млн украинцев. Примерно 6,3 млн из них уехали за границу, еще 3,7 млн человек переселились в другой регион страны.