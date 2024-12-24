El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения до 10 млн беженцев

Как пишет El Pais, за рубежом могут проживать свыше 10 млн украинцев, которые необходимы Киеву для сокращения демографической ямы. Украинские власти пытаются убедить партнеров не помогать беженцам, чтобы вынудить тех вернуться

Виды Киева (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Украина, граждане которой массово бежали за границу после начала военной операции, рассчитывает на помощь ЕС в их возвращении. В частности, Киев призывает партнеров сократить помощь беженцам в качестве меры давления, а также ограничивает мужчинам призывного возраста доступ к консульским услугам. Об этом стало известно испанской El Pais.

Как отмечает газета, только по оценкам ООН, за границей продолжают жить почти 6,7 млн украинцев, и это без учета экономических мигрантов, которые переселились на запад еще до начала конфликта. По данным El Pais, в целом украинцев за рубежом может быть более 10 млн человек.

Газета также напоминает, что указом президента Владимира Зеленского в стране недавно появилось новое Министерство национального единства, которое должно сосредоточиться на возвращении беженцев на Украину, где наблюдается «глубокая демографическая яма». Задачами министерства Зеленский называл работу с украинской диаспорой, однако не уточнил, каким образом она будет осуществляться.

Социолог аналитического Центра Разумкова Ольга Пищулина в разговоре с El Pais отметила, что как именно новое министерство будет стимулировать возвращение беженцев, не знает никто: «механизмов для такого возвращения до сих пор нет». По ее мнению, возвращение людей будет зависеть от выполнения определенных условий, среди которых на первом месте стоит безопасность. Кроме этого беженцы по возвращении на Украину хотели бы видеть качественные системы образования и здравоохранения.

Исследователь в Вислинском университете в Варшаве Елена Бабакова добавила, что также нужно учитывать высокую стоимость аренды жилья и распад пар после периода разлуки как препятствия на пути к возвращению переселенцев.

Одна из вынужденных беженок — 39-летняя Александра Балясная, — находящаяся с дочерью в Нидерландах, сообщила El Pais, что хоть и не чувствует себя «ассимилированной» с голландской культурой, но возвращаться на Украину не собирается. Она продолжает удаленно руководить украинской НКО, которая разрабатывает программы ухода за недоношенными детьми, а по выходным сотрудничает с фондом, помогающим украинским беженцам в принимающей стране. «Из тех людей, которых я знаю, сейчас никто не хочет возвращаться», — отметила Балясная.

Как отмечает El Pais со ссылкой на подсчеты Центра Разумкова, Украине понадобится от 3,1 до 4,5 млн рабочих к 2032 году, если она хочет достичь уровня ежегодного экономического роста в 7%. На послевоенное восстановление страны потребуется $411 млрд, что в 2,5 раза больше, чем ВВП страны до начала конфликта. На фоне экономических проблем в стране наблюдается рекордный демографический спад: Украина — мировой лидер по убыли населения, сообщила Пищулина. Например, за первые 10 месяцев против 250 970 умерших было 87 500 новорожденных, уточнила социолог.

В 2001 году, когда проводилась последняя очная перепись населения страны, численность населения Украины составила 48,6 млн человек. Согласно данным украинского Госстата, к январю 2014 года население Украины сократилось до 45,2 млн человек, а к началу 2022-го — до 41 млн (учитывалось и население Крыма, который вошел в состав России в 2014 году). Украинский институт будущего оценивал численность населения страны до начала боевых действий в феврале 2022 года в 37,6 млн, а в мае 2023-го — в 29 млн человек.

В январе этого года верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что около 10 млн украинцев были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий. Примерно 6,3 млн уехали за границу, еще 3,7 млн человек переселились в другой регион Украины.

В конце июня Германия, а также Польша и Чехия попросили у Евросоюза финансовую поддержку для покрытия расходов на размещение украинских беженцев, заявив, что на их территории проживает больше половины от всех граждан, прибывающих в ЕС из Украины. При этом, как писала в ноябре Bild со ссылкой на отчет Федеральной счетной палаты (BRH), центры занятости в Германии за 2023 год не смогли устроить на работу ни одного украинского беженца, прошедшего курс по интеграции.