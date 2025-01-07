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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве заявили о планах вернуть около 20–25 млн уехавших украинцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Куценко / Shutterstock
Фото: Владимир Куценко / Shutterstock

Украина собирается вернуть из-за рубежа своих граждан, которых там насчитывается 20–25 млн человек, но только на добровольной основе, заявил министр национального единства Алексей Чернышов, передает издание «Страна.ua».

«Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет», — сообщил министр.

Он уточнил, что в самой Украине сейчас проживают 32 млн человек.

На Украине создали новое Министерство национального единства в декабре прошлого года. Оно должно сосредоточиться на возвращении беженцев на Украину. Задачами министерства президент страны Владимир Зеленский назвал работу с украинской диаспорой.

Как отмечает газета, только по оценкам ООН, за границей продолжают жить почти 6,7 млн украинцев, и это без учета экономических мигрантов, которые переселились на запад еще до начала конфликта.


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После начала военной операции граждане Украины массово бежали из страны. Киев неоднократно заявлял о намерении вернуть своих граждан.

В декабре 2024 года украинские власти призвали Евросоюз сократить помощь беженцам из своего государства в качестве меры давления. Киев также ограничивает мужчинам призывного возраста доступ к консульским услугам.

Вместе с тем ранее Чернышов заявлял, что призывных мужчин будут завлекать в страну из-за границы еще до окончания боевых действий — обещая трудоустройство с бронированием от мобилизации.

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Военная операция на Украине украинские беженцы
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