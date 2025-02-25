Макрон заявил о «веской причине» у Трампа возобновить диалог с Путиным

Макрон отметил, что прекратил контакты с Путиным в 2022 году, но с приходом новой администрации США произошли «большие перемены». Он заявил, что выступает за дискуссии с лидерами других стран, «особенно когда вы не соглашаетесь»

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал позицию американского лидера Дональда Трампа о переговорах с Россией по вопросу конфликта с Украиной, а также призвал Соединенные Штаты поддержать размещение европейских войск в качестве гарантии безопасности для Киева.

«У президента Трампа есть веские причины возобновить взаимодействие с президентом Путиным», — заявил Макрон (цитата по AFP).

Французский президент прилетал в Москву на личную встречу с Владимиром Путиным в начале февраля 2022-го, за несколько недель до начала полномасштабных боев на Украине. Также лидеры часто общались по телефону: Макрон рассказывал, что за полгода провел «сто часов» в переговорах с Путиным. Их последняя беседа состоялась в сентябре 2022 года, Путин позже заявил, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения». Также с начала боевых действий не было контактов между Путиным и бывшим президентом США Джо Байденом.

Как считает Макрон, с приходом новой администрации США произошли «большие перемены», «наступил новый контекст». Он отметил, что всегда выступает за дискуссии с лидерами других стран, «особенно когда вы не соглашаетесь».

«В 2014 году наши предшественники вели мирные переговоры с президентом Путиным, но из-за отсутствия гарантий, и особенно гарантий безопасности, президент Путин нарушил этот мир», — заявил Макрон.

Президент Франции имеет в виду минские соглашения 2014-2015 годов, которые закрепляли основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе. В декабре 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала договоренности «попыткой дать время Украине». По ее словам, в то время «Путин мог легко захватить» страну, а государства НАТО не стали бы оказывать Киеву такую поддержку, как сейчас. Это время Украина, по мнению Меркель, использовала, чтобы стать сильнее. С ее оценкой согласился и экс-президент Франции Франсуа Олланд, при котором были заключены минские соглашения. Российские власти с тех пор не раз комментировали слова Меркель и Олланда, заявляя, что соглашения «никто не собирался исполнять», а Россию «обманывали, и это усугубило ситуацию». В декабре 2024-го Путин заявил, что страны Запада давали Украине возможность подготовиться к боевым действиям задолго до их начала, и России нужно было начинать военную операцию раньше.

По мнению Макрона, «быть сильным и обладать потенциалом сдерживания — это единственный способ быть уверенным, что к вам будут относиться с уважением». Он заявил, что европейским странам, готовым отправить на Украину миротворцев после окончания боев, нужна поддержка США. Трамп прежде пообещал «определенную форму поддержки», но отметил, что за ситуацией с безопасностью на Украине будет следить Европа, «это не будет большой проблемой».

Со слов Трампа, он задавал Путину вопрос о европейских миротворцах на Украине, и российский президент не против этой идеи. При этом глава МИД России Сергей Лавров называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами». Кремль также выражал обеспокоенность возможной отправкой войск стран альянса на Украину.