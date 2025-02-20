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Военная операция на Украине ,  
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Кремль выразил обеспокоенность возможной отправкой войск НАТО на Украину

Песков: внимательно отслеживаем заявления об отправке военных Европы на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Eduard Vinatoru / Reuters
Фото: Eduard Vinatoru / Reuters

Возможная отправка воинских контингентов НАТО вызывает обеспокоенность, для России этот сценарий неприемлем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, в Москве «самым внимательным образом» отслеживают западные сообщения на этот счет. В ЕС иногда звучат противоречивые официальные заявления», отметил Песков. «Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину, это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности, поэтому эта тема важная для нас», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Bloomberg и The Telegraph сообщили, что Великобритания и Франция разрабатывают план обеспечения гарантий безопасности для Украины, который, в том числе, подразумевает отправку менее 30 тыс. европейских военнослужащих. Их намерены разместить в крупных украинских городах, портах и на критически важных инфраструктурных объектах. На восточную границу Польши и Румынии планируют направить сухопутные войска для их переброски на Украину при необходимости и авиацию, а Черном море развернуть две оперативные группы для обезвреживания морских мин и патрулирования акватории. Как отмечает Bloomberg, инициатива Лондона и Парижа главным образом сосредоточена на мониторинге украинской границы по окончании конфликта, однако для ее реализации требуется согласие президента США Дональда Трампа предоставить самолеты и разведданные.

От отправки своих военных на Украину отказались Болгария, Словакия, Хорватия и Польша, Италия отнеслась к этой идее скептически, Германия посчитала несвоевременными подобные обязательства, пишет агентство. Детали этого плана находятся в процессе обсуждения, на следующей неделе его должен представить Трампу премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который отправляется в США. Позиция президента Украины Владимира Зеленского на этот счет остается неизвестной, пишет Bloomberg.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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