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Папа римский в рождественском обращении призвал уйти от «логики войны»

Папа римский в рождественском обращении призвал к миру и уходу от логики войны
Понтифик призвал к миру на Украине и Ближнем Востоке. Папа римский отметил, что говорить о мире нельзя, когда продажи и производство оружия во всем мире растут, и призвал отказаться от вооружений
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск в рождественском послании Urbi et Orbi («Граду и миру») выступил против вооруженных конфликтов и «логики войны», а также призвал запретить производство и продажу оружия. Обращение понтифика опубликовано на сайте Святого престола.

Франциск поздравил верующих с Рождеством, которое католики отмечают 25 декабря, с балкона базилики Святого Петра. Он обратился к книге пророка Исайи, возвестившего о приходе «Князя мира».

«Сказать «да» Князю мира — значит сказать «нет» войне, каждой войне, самой логике войны. Война — всегда путешествие без пункта назначения, поражение без победителей, безумие без оправданий. Но чтобы сказать «нет» войне — нужно сказать «нет» оружию», — заявил понтифик.

Расходы стран мира на военные нужды превысили $2 трлн
Политика
Фото:Lance Cpl. Dean Gurule / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Если человек, чье сердце неудовлетворено и изранено, обнаружит в своих руках орудие смерти, рано или поздно он им воспользуется. И как можно говорить о мире, если производство, продажа и торговля оружием растут? Сегодня, как и во времена Ирода, замыслы зла, противостоящие божественному свету, движутся в тени лицемерия и лжи: сколько убийств совершается в оглушительном молчании, без ведома многих!» — продолжил папа римский.

По его словам, люди, желающие «не оружия, а хлеба, которые изо всех сил пытаются идти вперед и жаждут мира», не знают, сколько денег государства выделяют на вооружение.

Понтифик упомянул об атаке палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Он призвал освободить заложников и «прекратить военные операции, которые ведут к невинным жертвам». Глава католической церкви также призвал к миру на Украине, в Израиле и Палестине, в Сирии и Йемене, к урегулированию в Ливане и между Арменией и Азербайджаном.

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По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), в 2022 году общемировые военные расходы выросли на 3,7%, достигнув рекордных $2,24 трлн (2,2% глобального ВВП) против $2,113 трлн в 2021-м (тогда также наблюдался рост на 0,7%). В пятерку лидеров по расходам за 2022 год вошли США, Китай, Индия, Саудовская Аравия и Россия — их суммарные траты составили 63% от общемировых.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Франциск Папа Римский оружие Рождество
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