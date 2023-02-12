Пригожин заявил о взятом бойцами «Вагнера» поселке Красная Гора

Красная Гора находится в 7 км к северу от Артемовска. По словам Пригожина, в этом районе «нет никаких специальных подразделений», а только бойцы ЧВК

Фото: РИА Новости

Евгений Пригожин заявил, что бойцы основанной им ЧВК «Вагнер» установили контроль над населенным пунктом Красная Гора, расположенным примерно в 7 км к северу от Артемовска (Бахмута) и к западу от Соледара в ДНР.

Население поселка по состоянию на январь 2012 года составляло 655 человек.

По словам Пригожина, после установления контроля над Соледаром и «массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно». «Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают», — заявил основатель ЧВК. Он утверждает, что в радиусе 50 км от города есть только бойцы этой структуры.

Артемовск служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город ведутся уже несколько месяцев. 10 февраля власти ДНР заявили, что бойцы ЧВК закрепились в его северной части.

Пригожин заявил о взятии Соледара 11 января, подчеркнув, что в штурме не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев. Два дня спустя о переходе города под контроль российских сил сообщило Минобороны, не упомянув ЧВК. 13 января Пригожин заявил, что у бойцов его структуры «постоянно пытаются украсть победу». Вечером того же дня в Минобороны сообщили, что город блокировали подразделения ВДВ, а задача по штурму была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

20 января Минобороны отчиталось о контроле над селом Клещеевка, отметив, что его штурмовали «добровольцы штурмовых отрядов», снова не упомянув ЧВК «Вагнер». Пригожин о взятии населенного пункта сообщил за сутки до события, заявив что это заслуга исключительно бойцов ЧВК. В Кремле заявляют, что конфликта между Минобороны и ЧВК нет, а подобные сообщения — «информационные манипуляции», которые иногда устраивают «информационные противники».