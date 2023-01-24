Зеленский заявил об отсутствии у Украины планов нападать на Белоруссию
Украина не собирается нападать на Белоруссию, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном брифинге с финским коллегой Саули Ниинисте, передает УНИАН.
«Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений», — сказал Зеленский. По его словам, это «главный сигнал от всего украинского народа к белорусскому народу».
По мнению президента Украины, большая часть населения Белоруссии и военных республики «не хотят нападать и идти силой с оружием на украинское общество».
24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении. Он назвал противоречивыми сигналы, которые страна получает от Украины: с одной стороны, Белоруссию просят ни в коем случае не воевать с Украиной, а с другой — западные страны продолжают готовить на Украине и вооружать «боевиков и экстремистов», утверждал Лукашенко.
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